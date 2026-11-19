Microsoft To Do s'arrête en 2027 : par quoi le remplacer sur Mac et iPhone ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft fermera To Do le 30 juin 2027, sur le web comme sur Windows, Mac, iPhone et Android. Les comptes professionnels retrouveront leurs tâches dans Planner, alors que les particuliers sont invités à se trouver une autre application. Aucune migration automatique n'est prévue, et les instructions d'export n'existent même pas encore.
L'annonce s'est glissée dans un billet publié par Microsoft, au milieu d'un discours sur l'unification des tâches et des plannings dans Microsoft 365. La date est posée. Le 30 juin 2027, les applications To Do s'arrêteront partout, aussi bien dans le navigateur que sur Windows, macOS, iOS et Android. Les utilisateurs qui passent par un compte professionnel ou scolaire garderont accès à leurs listes dans Planner jusqu'à cette échéance, et Microsoft précise que la fermeture ne supprimera pas immédiatement les données. Le service et son API s'arrêteront plus tard, selon des calendriers séparés qui n'ont pas encore été communiqués.
Le vrai problème concerne les comptes personnels. Planner n'est pas disponible pour les comptes Microsoft grand public, y compris pour les abonnés Microsoft 365 Personal et Family qui paient pourtant tous les mois. Pour eux, Microsoft ne propose rien : la société conseille simplement de
L'histoire a un goût de déjà vu. Microsoft avait racheté l'incroyable Wunderlist en 2015, pour un montant estimé entre 100 et 200 millions de dollars, avant de fermer l'application en 2020 pour pousser tout le monde vers To Do, son successeur maison. À son tour, le successeur subit le même sort, au profit cette fois d'un Planner présenté comme
Enterrer une application gratuite, simple et appréciée pour pousser tout le monde vers une plateforme taillée pour Copilot, c'est un choix assumé, mais c'est surtout un mauvais signal envoyé au grand public. Les particuliers qui paient un abonnement Microsoft 365 se retrouvent sans solution maison, avec un export encore théorique. On a connu Redmond plus soigneux avec ses clients. Sur Mac et iPhone, Rappels fera le travail sans drame, et lui ne risque pas de fermer l'année prochaine.
Une fermeture complète
L'annonce s'est glissée dans un billet publié par Microsoft, au milieu d'un discours sur l'unification des tâches et des plannings dans Microsoft 365. La date est posée. Le 30 juin 2027, les applications To Do s'arrêteront partout, aussi bien dans le navigateur que sur Windows, macOS, iOS et Android. Les utilisateurs qui passent par un compte professionnel ou scolaire garderont accès à leurs listes dans Planner jusqu'à cette échéance, et Microsoft précise que la fermeture ne supprimera pas immédiatement les données. Le service et son API s'arrêteront plus tard, selon des calendriers séparés qui n'ont pas encore été communiqués.
Les particuliers priés d'aller voir ailleurs
Le vrai problème concerne les comptes personnels. Planner n'est pas disponible pour les comptes Microsoft grand public, y compris pour les abonnés Microsoft 365 Personal et Family qui paient pourtant tous les mois. Pour eux, Microsoft ne propose rien : la société conseille simplement de
choisir une autre application de gestion de tâcheset de préparer l'export de ses données. Les instructions de cet export n'ont pas encore été publiées, et Microsoft reconnaît que le fichier obtenu ne sera pas forcément lisible par une application concurrente. Du coup, les habitués vont devoir regarder du côté de Todoist, de TickTick, ou tout simplement de Rappels, déjà installé sur chaque Mac et chaque iPhone.
Le fantôme de Wunderlist
L'histoire a un goût de déjà vu. Microsoft avait racheté l'incroyable Wunderlist en 2015, pour un montant estimé entre 100 et 200 millions de dollars, avant de fermer l'application en 2020 pour pousser tout le monde vers To Do, son successeur maison. À son tour, le successeur subit le même sort, au profit cette fois d'un Planner présenté comme
un système unique pour suivre votre travail, pensé pour Copilot et les agents d'IA. Le plus gênant, c'est que Microsoft admet lui-même les limites de l'exercice : aucune application native Windows ou Mac n'est prévue pour remplacer To Do, les groupes de listes n'ont pas d'équivalent dans Planner, et l'impression des listes ne sera tout simplement pas proposée.
On en dit quoi ?
Enterrer une application gratuite, simple et appréciée pour pousser tout le monde vers une plateforme taillée pour Copilot, c'est un choix assumé, mais c'est surtout un mauvais signal envoyé au grand public. Les particuliers qui paient un abonnement Microsoft 365 se retrouvent sans solution maison, avec un export encore théorique. On a connu Redmond plus soigneux avec ses clients. Sur Mac et iPhone, Rappels fera le travail sans drame, et lui ne risque pas de fermer l'année prochaine.