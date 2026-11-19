On en dit quoi ?



Enterrer une application gratuite, simple et appréciée pour pousser tout le monde vers une plateforme taillée pour Copilot, c'est un choix assumé, mais c'est surtout un mauvais signal envoyé au grand public. Les particuliers qui paient un abonnement Microsoft 365 se retrouvent sans solution maison, avec un export encore théorique. On a connu Redmond plus soigneux avec ses clients. Sur Mac et iPhone, Rappels fera le travail sans drame, et lui ne risque pas de fermer l'année prochaine.