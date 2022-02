VE : DeLorean électrique, ID.3/ID.4, Matrix LED, ID.Buzz, Model 3, App Store...

Retour vers le futur

C'est ce que promet la, nouveau propriétaire de la marque et qui se contente pour le moment de gérer le stock de pièces pour les modèles thermiques.Sur Twitter, la société l'arrivée de ce qui s'apparente à un. Il se murmure même que le studio(qui avait déjà collaboré avec la marque à son lancement) pourrait être de la partie pour le style, Karma pour le moteur... réponse dans quelques mois !Je vous en parlais récemment,. La rumeur voudrait qu'Elon Musk attende la validation de la(NHTSA) américaine pour proposer la fonction... ce qui vient justement d'être fait ! Jusqu'alors réticente à l'utilisation de ces feux de route, l'organisation chargée du contrôle routier a donné son aval.-ces véhicules ayant déjà bien du mal à faire la bascule entre feux de route et feux de croisement !Les constructeurs automobile souffrent de la crise des puces et Volkswagen n'échappe pas à la problématique : désormais, il n'est possible de ne commander(milieu de gamme) avec un moteur de 204CV, la batterie de 58 kWh, et l'autonomie de 415 km (250 sur autoroute). Heureusement, elle est plutôt bien équipée, avec jantes 18", phares LED, régulateur adaptatif, aide active au maintien dans la voie, aide aux créneaux, écran 10", recharge par induction, caméra de recul, accès mains libres et même sièges avant et volant chauffants., mais dont l'autonomie est désormais bien supérieure (500Km, 300 sur autoroute).Toujours chez Volkswagen, le CEO Herbert Diess annonce que. Au menu, une meilleure gestion de la charge, du Plug&Charge (identification comme chez Tesla, sans badge) et aussi lequi permet d'éviter d'enclencher le frein à main manuellement si l'on est à l'arrêt. Le CEO en a également profité pour tacler (un peu) son copain Elon Musk, en, là où Tesla s'entête avec des caméras, et seulement des caméras... La baisse des coûts de ces radars lasers pourraient lui donner raison d'ici quelques années... ou pas !Il devrait être présenté d'ici quelques mois à la presse,cette semaine. Vous nous donnerez votre avis dans les commentaires, mais on semble ici assez loin du concept qui avait tant plu à l'époque !On part chez Tesla, avec une info qui devrait intéresser tous les propriétaire de Model 3 d'avant 2021 :. De là à penser que l'offre arrivera en Europe ces prochains mois, il n'y a qu'un pas :, qui fait son chemin chez Elon Musk. A l'image de ce que propose Apple, la marque pourrait tout à faire développer une offre logicielle, même si la validation pourrait s'annoncer assez stricte au regard des risques de sécurité ou de piratage :Enfin, on termine avec une photo prise en Espagne, avec l'inauguration de la, parmi les 35 promises ces prochains mois. Située dans la municipalité d'Elche, sur l'autoroute qui relie cette ville à Alicante et Murcie, elle se trouve sur un corridor méditerranéen a forte densité de trafic, ce qui sera bien pratique cet été. Un grand toit protecteur des intempéries, des puissances élevées et 8 stalles, voilà ce qu'on aimerait voir chez Ionity !