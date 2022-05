Qualcomm présente sa vision des lunettes AR de demain

Snapdragon Night

Version 2022

Wireless AR Smart Viewer Reference Design

Snapdragon XR1 Smart Viewer

Version 2021

Ce nouveau projet répond au doux nom deet vient prendre la suite duprésenté en 2021(dont les ThinkReality A3 de Lenovo sont issues).(40% selon Qualcomm) etCe design de référence pensé pour aider les constructeurs à élaborer leurs propres modèles embarque, deux caméras couleurs et une monochrome, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth, ainsi que le suivi des mains, le tout avec une latence de 3 ms entre les lunettes et l'appareil hôte. Selon Qualcomm, plusieurs fabricants ont déjà reçu leur kit de développement et nous pourrions voir arriver quelques exemplaires avant que Cupertino ne se décide enfin à dévoiler ses plans sur ce marché. Il est toutefois effectivement plus sage d'attendre et de proposer un produit qui verra réellement le jour tout en répondant au mieux aux attentes du grand public, plutôt que de nous refaire