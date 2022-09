iPhone 14 : Apple précise les conditions de la détection d'accident

Far Out

Connexion d'urgence par satellite

Crash Détection

Des conditions de temps toujours mitigés

Les réponses d'Apple

Elle a ainsi mis l'accent sur la sécurité physique, via les nouveaux capteurs (accéléromètre et gyroscope) pour détecter un éventuel accident de voiture, de sorte que l' iPhone ou l' Apple Watch appelle automatiquement un service d'urgence.Outre les vidéos de certains youtubeurs, Johana Stern dus'est rendue dans le Michigan pour expérimenter cette fonction disponible sur l'iPhone 14 et l'Apple Watch Ultra. Bien sûr la journaliste ne les a pas effectuée elle-même mais elle a recruté-un pilote de Démolition Derby plutôt connu outre-atlantique- et divers véhicules.Ainsi, les tests ont montré que l'Apple Watch portée par le conducteur avait réussi à détecter les accidents, l'iPhone n'a pas reconnu d'accident, le Pixel a reconnu un accident mais n'a pas appelé les secours.Pour la firme les résultats obtenus tiennent auxqui ne reflètent pas un vrai accident et n'offrent pas suffisamment de signaux pour déclencher la fonction. Par exemple, les véhicules étaient à l'arrêt, CarPlay n'était pas connecté, les véhicules étant à l'arrêt lors du test...Apple affirme que sa fonction de détection des accidents repose sur. Le système repose en effet sur des capteurs de mouvement, des microphones, un baromètre, un GPS, CarPlay et Bluetooth qui doivent nécessairement être utilisés au moment de l'impact (mais toutes les voitures ne sont pas équipées CarPlay...).Rappelons que la détection des accidents est activée par défaut sur l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Pro Max, l'Apple Watch Series 8, l'Apple Watch SE de deuxième génération et l'Apple Watch Ultra.