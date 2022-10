Un moteur de 180ch pour les motos électriques Energica

(134 kW). C'est en tout cas ce que révèle la base de donnée de la National Highway Traffic Safety Administration (ou NHTSA), l'agence fédérale américaine auprès de laquelle les constructeurs doivent déposer leurs dossiers d'homologation. Ce nouveau moteur viendrait épauler dans la gamme la version 148 chevaux (110 kW) déjà au catalogue et actuellement à l'œuvre sur les Energica Ego (en photo ci-dessus) en compétition dans la catégorie MotoE (et qui sera bientôt remplacée par la Ducati V21L pour la période 2023/2026 ). Selon les mêmes documents, Energica devrait bientôt présenter un nouveau modèle basé sur la plateforme Experia, un trail dévoilé en mai dernier. Ce beau bébé de 260 kg embarque une batterie de 22,5 kWh pour une autonomie atteignant 420 km (209 km sur autoroute) et une vitesse de pointe de 180 km/h.