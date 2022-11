Ayant perdu ses bagages, ce cinéaste encourage à acheter des AirTags

Un AirTag en balade

Régulièrement les AirTags font parler d'eux aux États-Unis, et plus souvent dans la rubrique des faits divers en raison de leur implication dans certains méfaits (vols, harcèlements...).L'histoire du jour commence par la perte d’un sac contenant du matériel photographique appartenant à Errol Webber, un cinéaste oscarisé très engagé politiquement et plutôt du coté des Républicains. Celui-ci avait pris la précaution d’y(achetés à Los Angeles).Ne retrouvant plus un de ses bagages, Il a utilisé l'application Localiser pour constater qu'il ne se trouvait plus à Los Angeles avec lui, mais du côté d’Anchorage en Alaska (même si on n'est pas très doué en géographie, on voit bien une petite erreur d'aiguillage)La suite se déroule sur Twitter (là où tout se passe désormais...) où le monsieur indique même à la compagnie aérienne le lieu où se trouve ses possessions. S'en suit alors toutes une série de tweets (27), avec le détail de ses transferts aériens avec diverses compagnies aériennes, de ses campagnes électorales, et de ses voyages pour finalement revenir d'Anchorage sans un de ses bagages. Notons cependant que le fil de discussion bifurque très souvent sur un discours politique et sur ses multiples voyages pour le soutien de candidats républicains au cours d'élections locales.Même si on ne sait si le cinéaste a récupéré ses biens (on pense que oui), ce dernier indique en effet qu'il estC'est Tim Cook qui sera content !L'histoire a également le mérite de signaler, comme les mésaventures de ces touristes françaises revenant de leur voyage en Corse ou les errances réglementaires de la Lufthansa , que certains accusent d'avoir voulu dissimuler un nombre grandissant de vols de bagages.