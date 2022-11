Porsche : 100 000 Taycan sont sorties des usines en seulement 3 ans

100 000 Porsche Taycan

le 7 novembre, la 100 000e Taycan est sortie de la chaîne de production. La voiture a quitté la chaîne de montage environ trois ans après le début de la production à l'usine principale de Zuffenhausen en septembre 2019. La Neptune Blue Taycan Turbo S est destinée à un client au Royaume-Uni. Nous sommes très heureux d'avoir atteint si rapidement cette étape importante de l'histoire de la production - malgré les récents défis posés par la pénurie de semi-conducteurs et la crise COVID. Avec la Taycan, nous avons réussi notre premier pas dans l'ère électrique

Un premier modèle très réussi

Cette première Porsche entièrement électrique est donc un succès et représente une bonne part (41,296) des 300 000 véhicules vendus cette année par le constructeur, ce qui en fait un des modèles. les plus vendus. Selon Kevin Giek, vice-président Model Line Taycan,(188 000 km)(cocorico avec l'accent allemand). Porsche compte que 50% de ses ventes soient des véhicules électriques d'ici 2025, et ce chiffre devrait grimper à 80% d'ici 2030.Pour un premier jet, Porsche n'a pas lésiné sur les moyens, et à raison vu le succès d'un modèle que l'on croise assez régulièrement sur les routes. Lavec une autonomie annoncée jusqu'à 463 km (WLTP), des batteries de 79,2 à 93,4 kWh, le 0 à 100 km//h abattu en 2,8 secondes, une puissance culminant à 761 ch, et une recharge jusqu'à 350kW. A l'intérieur, Porsche n'a pas non plus mégoté : connectivité 4G, 4 écrans tactiles, CarPlay WiFi, et même une exclusivité avec le service Apple Music intégré nativement au sein du système d'infodivertissement (pas besoin de connecter votre smartphone pour en profiter).