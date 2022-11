Audi E-Tron devient Audi Q8 E-Tron : énorme batterie, autonomie (et tarifs) en hausse

Audi Q8 E-Tron : une énorme batterie

Audi Q8 E-Tron

• Moteurs 250 kW/664 Nm (Q8 50), 300 kW/664 Nm (55) et 370 kW/973 Nm (SQ8)

• Batterie 89 kWh (50) et 106 kWh (55 et SQ8)

• Autonomie 491 km (SUV 50) et 505 km (Sportback 50), 582 et 600 km (55/Sportback), et 494 et 513 (Q8/Sportback)

• Puissance de charge : 150kW (50) et 170 kW (55/Q8)

simple

Des évolutions surtout à l'extérieur

ça marche

Par ici notre test de l'Audi E-Tron Sportback !

Par ici notre test de l'Audi Q4 E-Tron !

Sorti en 2018,Il faut dire que la consommation élevée (30kWh/100Km), le poids, et l'autonomie étaient bien loin de ce que l'on pouvait attendre d'une marque Premium, surtout à de tels tarifs., même si le tarif prend plus de 10 000€ au passage -c'est la mode, y compris chez Apple. Il n'y a pas que le prix qui grossit, la batterie aussi !, il faut dire qu'Audi propose plusieurs déclinaisons de moteurs et de batteries :Si vous sortez votre calculette et que vous comparez avec l'ancien modèle, vous verrez que, Audi ayant préféré augmenter la capacité des batteries. En effet,, c'est franchement pas fameux pour la version SQ8, pénalisé par ses moteurs surpuissants. Quant à la version 50, malgré ses petits moteurs, une batterie de 89 kWh (10kWh de plus qu'un Model Y) ne permet pas non plus de dépasser l'américain, qui affiche 565Km avec moins de 80kWh !: 150kW de vitesse de charge, c'est bien, mais loin des 250 à 300kW de la concurrence.. et même de chez Porsche (groupe VW). Pourquoi ne pas avoir repris la platefome de la Taycan par exemple ?, alors qu'uneKia EV6 affiche une charge équivalente en seulement 18mn.: les évolutions sont minimes, Audi reprend son Virtual Cockpit, ses écrans habituels et la console centrale n'évolue pas d'un iota. Seuls quelques matériaux (bois, recyclage...) viendront offrir de nouvelles teintes et coloris à acheteurs.. Les écrans ne sont pas immenses, les interfaces alambiquées et même si(planificateur, recherche de borne...), on est loin des OS modernes, qui permettent notamment de regarder Netflix, d'utiliser un vrai Google Maps ou encore d'afficher une scène 3D de la route.de mi-carrière. Bouclier et calandres sont totalement revues, de même que les optiques, plus sportives, surmontées d'une barre de LED du plus bel effet. Audi fait également évoluer l'apparition du nom du modèles, y compris sur les montants.La marque précise que(0,26 à 0,24 en version Sportback et 0,28 à 0,27 pour la version SUV). Autant vous dire que le Q8 Sportback, outre son look plus avenant, cumule les atouts, même si le tarif reste élevé pour cette version.Audi Q8 E-Tron arrivera en concession au premier trimestre 2023.soit une belle inflation de quasiment 10 000€. Il est déjà possible de passer commande.