Un scooter électrique chez le français Mash Motorcycles pour 2023

Un scooter électrique urbain pour 2023

Un moteur Bosch et une autonomie d'environ 100 km

La firme française fondée en 2012 et disposant déjà d'un épais catalogue comptant des motos au look délicieusement rétro déclinées en 650 cm³ (une déclinaison de l'ancien bloc mono increvable de la fameuse Honda Dominator), 400 cm³, 125 cm³ et 50 cm³, des side-cars, ainsi qu'une gamme de scooter 50 cm³, se lance sur le marché du scooter urbain avec le Mash E-City. Le constructeur, qui fait partie du réseau SIMA (Royal Enfield, Moto Morini, Hyosung, Fantic Bikes, Access Motor),Le Mash Motocycles E-City 4.0 est un équivalent 125 cm³ pensé pour les citadins, plutôt bien équipé avec des roues de 12 pouces, freins à disque avant et arrière (la fiche technique ne mentionne pas la présence d'ABS, dommage), instrumentation couleur, port USB, et embarquant(l'équivalent de 5,4 chevaux) autorisant une vitesse de pointe de 75 km/h et alimenté par une paire de batteries 60V 32Ah Forsee Power Lithium battery pesant chacune 11,5 kg (le poids totale de la machine n'est pas communiqué) promettant(Eco, Sport et Sport+). Le constructeur précise qu'il faudra 4h30 pour faire le plein de chaque batterie.(hors bonus), et un modèle équivalent 50 cm³ E-City 2.0 proposé avec une ou deux battrais sera également de la partie à partir de 2 749 euros.