Humane sortira son mystérieux premier produit en 2023, et tacle les lunettes AR

réinventer l'informatique

Un secret bien gardé

familière, naturelle et humaine

Schémas d'un des brevets déposés par Humane

Un produit moins invasif que des lunettes AR

invasives

une barrière entre un individu et son environnement

peu de gens voudront se promener avec ça

déplacer la machine vers notre visage, non seulement nous donne un drôle d'air, mais cela n'améliore pas non plus notre humanité. Cela a plutôt un impact négatif sur notre connexion humaine, et c'est parce que le contact visuel est une partie importante de la connexion humaine. Cela nous aide à nous comprendre et à nous sentir plus proches des autres

Change Everything

Pour rappel, Humane a été fondée en 2017 par Imran Chaudhri, concepteur de l'interface de l'iPhone, et Bethany Bongiorno, ex-membre de l'équipe œuvrant sur la division UI à Cupertino, qui ont ensuite été rejoints par nombre d'ex-employés d'Apple comme Patrick Gates (ex directeur de l'ingénierie d'iCloud, FaceTime et Messages) ou encore Ruben Caballero (vice-président de l'ingénierie chez Apple et membre de l'équipe en charge de l'iPhone originel) afin de travailler sur une mystérieuse technologieayant pour but de révolutionner les interactions entre l'homme et la machine. Si Humane a communiqué à plusieurs reprises sur son projet, le produit en lui-même reste un secret bien gardé, exercice pourtant ô combien difficile de nos jours. Lors de l'événement Voices 2022accompagnant cette annonce d'un visuel non moins mystérieux (voir ci-dessus).(pourtant attendue chez de nombreux grands acteurs de la technologie, dont Apple), entrainant la mise en place d', estimant que. Le dirigeant en rajoute une couche,Ce discours rappelle la vidéopubliée l'été dernier montrant une masse d'utilisateurs anonymes obnubilés par leurs smartphones et casques de réalité virtuelle d'où surgit une jeune femme attirée par une éclipse (reprenant le logo Humane), se protégeant de la lumière du soleil avec sa main, avant de s'apercevoir que le logo s'affiche désormais sur sa paume. les dires du dirigeant évoquent égalementL'appareil à porter sur soi (certainement une sorte de projecteur) nécessiterait une interaction utilisateur minimale et s'appuierait sur un système de projection laser pour afficher des données sur n'importe quelle surface.(avec lesquelles il est possible d'interagir), permettant de consulter et de régler la température du thermostat, la date, une calculatrice, ou encore des informations de navigation. Il était également question d'une batterie à porter sous ses vêtements qui utiliserait une fixation magnétique pour alimenter l'équipement à porter au dessus des vêtements, ainsi que des capteurs 3D (LiDAR et/ou temps de vol) permettant d'analyser les gestes aériens de la main et d'interagir avec l'interface du système, ou encore des microphones pour les requêtes vocales.(point négatifs de l'AR/VR mis en avant par Imran Chaudhri à plusieurs reprises)Rendez-vous au printemps 2023.