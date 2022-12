Co-voiturage : comment bénéficier de la prime de 100 euros en 2023 ?

8 Français sur 10 préfèrent aller au travail en solitaire !

. Comme son nom l'indique, il s'agit de soutenir ce moyen de déplacement, avec pour objectif d'atteindre les 3 millions de trajets par jours d'ici cinq ans.D'après une étude deréalisée en avril 2022, les Français préfèrent co-voiturer sur les longs trajets pour aller en vacances, plus que pour se rendre au bureau. En effet, huit sur dix préfèrent le confort solitaire de leur véhicule pour aller bosser, une tendance qui a désormais un nom, l'autosolisme !Aussi le plan se concentre sur(moins de 80 kilomètres) etEn effet,En outre, cette prime pourra être versée soit en argent mais également en... bons d'achat, un choix laissé à l'appréciation discrétionnaire de la plateforme choisie. Cette prime concerne également les trajets plus longs (supérieurs à 80km) sur trois mois.Côté recettes, précisons que. A cela, s'ajoutent plusieurs enveloppes budgétaires, comme une nouvelle mesure de 50 millions d'euros dans le cadre du Fonds vert, à destination des collectivités pour les aider à développer le covoiturage (création des aires par exemple). Une autre également de 50 millions d'euros, pour doubler l'abonnement proposé par certaines collectivités aux conducteurs et aux passagers.