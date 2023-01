Tesla lance enfin ses Model S et Model X "classiques", jusqu'à 634Km d'autonomie

634Km d'autonomie... pour la Model S

Yoke

Un Model X en 5, 6 ou 7 places

Une gamme un peu vieillissante ?

2000Km en Model Y 2022 (Road Trip)

Alors que la Model 3 avait repris un peu d'avance en 2021 sur la Model S (619Km WLTP avec 82kWh), cette dernière affiche de nouveau. Evidemment, le cycle WLTP n'est pas très représentatif de l'autonomie réelle, mais il sera sans doute possible de dépasser malgré tout les 400Km sur autoroute.Cette Model S reprend toutes les fonctionnalités de la Model S Plaid,que l'on peut désormais remplacer par un volant traditionnel. Côté multimédia, cette Model Squi n'ont apparemment pas assez de mémoire et de puissance GPU.Enfin,, ce qui reste assez incroyable sur une berline de plus de 2 tonnes., ce qui risque de donner une autonomie sur autoroute plutôt autour de 350/370Km, comme le Model Y., même si la Model S (avec son frunk et son hayon) proposent déjà de beaux volumes pour la catégorie.contre 141 990€ pour la version Plaid. Il sera livré entre janvier et mars également.redeviennent intéressant face à la Model 3 ou le Model Y sortis ces dernières années.En revanche, leur design est un peu vieillissant. Malgré les petites touches apportées au fil des ans (calandre, phares...),, et n'a pas foncièrement changé de look. Plus récent, le Model X reprend les mêmes codes stylistiques et certains aspects, notamment dans les parking sous-terrains européens ou encore lorsqu'il s'agit d'évoquer les pannes et les fuites -même si tout cela s'est bien amélioré au fil du temps., entre la Mercedes EQS/EQS SUV, les Audi E-Tron, les BMW iX et la toute récente Serie 7, avec parfois de meilleures autonomie ( l'EQS dépasse les 700Km en version propulsion).et des planifications d'itinéraires plutôt efficaces (en tout cas chez Mercedes), Tesla pourrait être un peu chahuté sur le haut de gamme cette année !