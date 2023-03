ChatGPT vous aidera bientôt à changer une roue !

ChatGPT vous accompagnera partout, y compris sur la route

la technologie d'OpenAI va s'installer partout

Une version dédiée à l'automobile

Ce changement ne concerne pas seulement une capacité unique comme l'évolution des commandes vocales, mais signifie plutôt que les clients peuvent s'attendre à ce que leurs futurs véhicules soient beaucoup plus capables et performants en ce qui concerne les technologies émergentes.

Ainsi, ChatGPT pourrait également faire office de copilote selon Scott Miller, Vice Président de General Motors, qui a récemment confié à nos confrères de Reuters que, y compris dans leur gamme de véhicules.. Par exemple pour localiser l'éventuelle trousse à outil et la roue de secours, mais également afin de dénicher des informations sur l'usage du cric ou sur la meilleure manière de changer une roue en toute sécurité.Nos confrères de Semafor ont obtenu davantage d'informations, comme. General Motors se serait ainsi associé à Microsoft (qui n'a pas tardé à sentir l'intérêt de ChatGPT ) afin de fournir une solution logicielle performante, dépassant de loin les capacités des assistants virtuels que l'on retrouve actuellement au sein de certaines voitures, et permettant d'étoffer les réponses en nourrissant les algorithmes avec les documents techniques du constructeur.. On imagine alors fort bien pouvoir demander des informations précises sur l'entretien du modèle spécifique que l'on conduit, comme la pression des pneus, qui pourrait alors être ajustée en temps réel grâce aux données fournies par l'ordinateur de bord (comme le poids), le modèle des bougies et le processus de remplacement de ces dernières, un schéma montrant comment faire le plein du liquide de refroidissement (relayé par des lunettes en AR ?) ou du liquide lave glace, la référence exacte des balai d'essuie-glace, la charge maximale autorisée, des explications sur les différents modes de conduite disponibles, le détail des dernières mises à jour, ou encore des anecdotes sur les différents monuments et lieux d'intérêt croisés sur la route.. Bref, tout ce que l'on nous promettait avec les assistants virtuels, mais en réellement efficace.