Un toit solaire pour l'ID.Buzz : 3000 Km gagnés chaque année ?

Nous nous étonnions d'ailleurs dans notre essai complet de l'ID.Buzz que le constructeur necomme des prises électriques, ou encore un branchement pour panneaux solaires. Sans une batterie nomade , difficile d'envisager d'utiliser un Starlink , ou même de brancher une petite glacière à l'arrière !Le célèbre préparateur automobile allemand propose déjà de nombreuses améliorations pour l'ensemble des marques du groupe, et il commence à s'intéresser à l'ID.Buzz -pour le plus grand bonheur des nouveaux propriétaires. Pour ceux qui ne connaissent pas ABT, le groupe travaille conjointement avec Volkswagen, même s'il ne s'agit pas directement d'une filiale, comme AMG par exemple.L'entreprise promet environ, via un panneau de 600W, soit environ 10 charges complètes du véhicules (1 par mois, en gros). C'est toujours bon à prendre, mais en pratique, cela implique de-oubliez les garages et autres clairières ombragées. Par ailleurs, si le van est situé dans des régions peu ensoleillées, les performances seront forcément bien moindres.ABT estime d'ailleurs que ce petit panneau de toiture serviramême si la puissance pourrait grimper à 1000W (en option sans doute), de quoi proposer cette fois des performances déjà plus acceptable.C'est un vieux fantasme, mais pas encore tout à fait au point : malgré les rendements en nette augmentation des panneaux solaires sur un petit espace.Comme on l'avait vu dans notre test réalisés dans le sud de la France ( on a chargé un van avec des panneaux solaires ! ), l'opération reste néanmoins possible mais sous conditions :, qui fasse office d'onduleur et qui permette de combler la différence de puissance. Ce système sera sans-doute intégré directement par ABT.En effet, une voiture électrique a besoin, soit 1400W. Cela implique donc au moins 1600Wc de panneaux solaires, vous voyez alors que les 600W d'ABT sont quand-même un peu légers.