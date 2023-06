Enfin un ID.Buzz 7 places chez Volkswagen, mais à quel prix ? Quelle autonomie ?

VanLife

ID.Buzz : enfin 7 places !

Une plus grosse batterie... en option

Peu de changement à l'intérieur

faux-bois

Notre test complet de l'ID.Buzz

Il faut dire que malgré sa bouille très réussie, les critiques sont nombreuses :durant notre test de l'ID.Buzz 5 places , nous nous étonnions d'ailleurs de voir que le constructeur avait délaissé ladans son cahier des charges...Volkswagen propose même-comme dans un Tesla Model X, en fait. Cela permet d'avoir une assise individuelle plus agréable et modulable, pour des taxis par exemple.Forcément, avec 4,96 mètres de long, ce gros bébé devient moins maniable en ville, mais offre aussi plus d'espace de stockage.Malheureusement, Volkswagen va conserver ce pack et l'architecture MEB pour la version longue, du moins sur le modèle de base. Si vous avez les moyens,Pour le moment, nous n'avons aucun chiffre,, vu les consommations du petit frère. D'ailleurs, avec un moteur plus puissant (210 kW, soit 286 ch), peu de chance qu'il se montre plus efficient... Il gagnera en revanche en dynamisme, avec le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et une vitesse maximum à 160 km/h.On retrouve en effet, et le fameux système intégré tant décrié.Je regrette surtout qu'en attendant la version California, le constructeur ne dote pas ce modèle de quelques éléments pratiques,... Bref, sans en faire un van aménagé, l'ID.Buzz se distingue finalement assez peu des SUV classique, outre l'espace à bord caractéristique des vans., tout comme sa commercialisation prévue a priori en fin d'année. On peut raisonnablement tabler sur un prix autour de 65 000€ en entrée de gamme et-une paille !Nous avons également... qui a sans doute raté la VanLife !