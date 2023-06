VE : une Coccinelle électrique ? Rimac Nevera livrée, Renault en 800V, Tesla Hardware 4...

Si vous vous arrêtez à – 5 degrés, avec une charge de 15 %, il faudra 46 minutes pour qu’une Mégane électrique atteigne 80 % de charge. Avec le préconditionnement, cela se fait en 24 minutes, soit presque deux fois plus rapide

Par ici notre essai longue durée de la Megane E-Tech 2022 !

La Rimac Nevera enfin livrée aux USA !

Le retour des radars chez Tesla ?

Une New Beetle électrique

Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir

Ce concept eBugster date de 2014, mais nous, on préfère le look de l'affichette !

Dans une interview donnée à nos confrères de Caradisiac, Gilles Le Borgne (ancien de PSA) donne quelques détails sur la prochaine architecture électrique du groupe. On apprend par exemple que les batteries de Zoe avaient à l'origine(autour de 500/600 sur les unités actuelles).Autre atout,(Tesla le fait depuis 10 ans...).. Afin d'accélérer encore la charge, il nous apprend que laLe Borgne estime enfin qu'il fautpour gagner en efficience, mais la chose n'est pas si facile face aux designers, apparemment...Avec seselle se paie le luxe de battre ses équivalents thermiques sur pratiquement tous les segments. Le constructeur croate (qui a récemment racheté Bugatti, excusez du peu) facture la bête environ 2,4 millions d’euros, hors options.Si le constructeur n'a pas encore communiqué sur les nouveautés à venir, certains petit fouineurs ont trouvé des informations intéressantes. Par exemple,Actuellement, laOr depuis la dernière grosse mise à jour qui désactive les radars (de ceux qui en avaient encore), le choix d'Elon Musk peine à convaincre : la voiture est très brusque dans les embouteillages, pas toujours très efficace lors de mauvais temps etIl ne s'agit pas seulement d'une rumeur, mais bien d'une source particulièrement fiable, puisqueOn y reconnait la gamme ID actuelle, mais la voiture-star n'est pourtant encore jamais passée à l'électrique !Avouez, même après 4 ans depuis l'arrêt de la production... même sur une plateforme MEB (celle de l'ID.3), on ne dirait pas non !