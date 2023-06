Recharge pas chère sur autoroute : Ionity relance son abonnement Passport

Ionity moins cher et sans engagement

• 11,99 €/mois (sans engagement)

• 0,49 €/kWh (contre 0,35 € auparavant)

Quelle est la formule la moins chère ?

roaming

• Fastned : 0,59 €/kWh

• Totalenergies : 0,62 €/kWh

• Engie : 0,55 €/kWh

• Ionity (sans abo) : 0,69 €/kWh

• Ionity (avec abo à 11,99 €/mois) : 0,49 €/kWh

• Tesla (sans abo) : 0,47 €/kWh

• Tesla (avec abo à 12,99 €/mois) : 0,37 €/kWh

• Lidl : 0,40 €/kWh

• Electra : 0,49 €/kWh

Alors que la concurrence se développe, le réseau historique créé par les constructeurs allemands et les fonds européensL'offre est donc la suivante :Si vous faites le calcul, par rapport au tarif standard (0,69€/kWh), il faut doncou une charge complète d'une version d'entrée de gamme.Cet abonnement sera, rares sont les bornes à permettre de payer directement avec une CB... Pire encore, si vous utilisez un badge universel (comme ChargeMap, ChargePoint, Shell...), vous payez dusur chaque kWh consommé !Autre souci,(comme pour les station essence). Du coup, si vous avez un abonnement Ionity par exemple, il faudra n'utiliser que les stations équipées du réseau ad-hoc -pas très pratique quand les autonomies sont encore un peu limitées.Sur autoroute en France, les tarifs sont assez élevés en moyenne :Et si vous sortez de l'autoroute, on trouve aussi des tarifs encore moins chers :