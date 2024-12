Une raison de plus de rouler électrique : les radars anti-bruit arrivent !

Hydre

Un dispositif pour combattre les nuisances sonores

Une identification précise

Un déploiement progressif

Un soulagement pour les riverains

Conçus par Bruitparif, les radars sonoresdoivent donc permettre de réduire les nuisances causées par les véhicules trop bruyants, en particulier ceux équipés de pots d’échappement modifiés.Depuis 2022, des expérimentations ont été menées dans plusieurs villes françaises. En 2025, ces radars entreront dans une phase de tests avec sanctions, avec une amende forfaitaire de 135 euros (réduite à 90 euros si vous payez rapidement).Le radarest presque aussi bien équipé qu’un smartphone : huit microphones, une caméra grand angle et deux caméras de lecture de plaques d’immatriculation.Lorsqu’un véhicule dépasse le seuil autorisé, le dispositif capture des images pour identifier le contrevenant. Ces données sont ensuite transmises aux autorités pour traiter l’infraction. Lors des tests menés en Île-de-France, jusqu’à 44 véhicules par jour ont été détectés pour des dépassements de seuil.Après l’homologation par le Laboratoire national de métrologie et d’essais, les radarsseront expérimentés dès le printemps 2025 dans plusieurs villes comme Paris, Villeneuve-le-Roi, Rueil-Malmaison et Toulouse.Cette phase inclura des sanctions effectives. Les autorités insistent sur leur objectif : cibler les véhicules trafiqués ou les comportements irresponsables, même s’il faut avouer que le côté très nouveau du dispositif suscite quelques craintes sur son efficacité et le taux d’erreurs potentiel.Ce dispositif est bien sûr perçu positivement par les riverains de zones très bruyantes, souvent perturbés par les nuisances des véhicules.L’État cherche à répondre aux plaintes concernant les pots trafiqués et les excès sonores qui posent vraiment problème.Que pensez-vous de ce type de radar ? Est-ce que vous êtes enquiquinés par ce type de nuisances chez vous ?À titre personnel je peux vous dire que j’ai déménagé de plusieurs appartements en ville à cause des scooters des livreurs qui font vraiment un bruit des enfers, et je vois plutôt d’un bon œil ce type d’expérimentation.