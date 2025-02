Suivant aveuglément son GPS, il se retrouve dans le canal de Bourgogne

Une mauvaise direction, qui se solde par un plongeon inattendu

dans 10 mètres, tournez à droite

Photo Nicolas Durdilly

GPS : suivez le guide, mais faites attention !

L’histoire, racontée par(c'est arrivé près de chez eux, sans mauvais jeux de mots...) met en scène un étudiant originaire de Besançon, venu rendre visite à une amie à Dijon. N'étant pas vraiment du coin, il va donc faire comme tout le monde : utiliser son application GPS -en l'occurence Waze- pour trouver son chemin. Sauf qu'en suivant l'instruction (, je vous laisse imaginer la petite voix le dire), il se retrouve sur une piste cyclable.Pris de panique,: faire demi-tour. Sauf que dans la confusion, il donne un coup d'accélération un peu trop violement et! Heureusement, il parvient à s’extirper du véhicule avant qu’il ne coule complètement avec son véhicule.. Mais avec l’eau absorbée par la voiture, son poids total est estimé à près de 5 tonnes ! Un engin équipé d’une grue, habituellement utilisé pour les poids lourds, est finalement nécessaire pour extraire le véhicule du canal.Ce n’est pas la première fois qu’un conducteur se retrouve dans une situation embarrassante en suivant aveuglément son GPS. Cet incident rappelle l’importance de rester attentif à son environnement et desurtout en pleine nuit ou dans le cas de travaux ().Dernièrement,, trois personnes se rendant à un mariage avaient perdu la vie, lorsque leur voiture est tombée d’un pont, partiellement détruit lors d'inondations. Le véhicule avait alors chuté dans le fleuve Ramganga situé en deça. Pour ce dossier, il est en effet question de poursuivre Google Maps pour ses indications erronées, mais également des représentants du département des travaux publics pour ne pas avoir sécurisé ou signalé le danger.Dans un cas plus récent , l'issue était moins fatale. ! Des centaines de touristes s'étaientde leur destination (toujours en Inde) à cause d’une simple erreur sur Google Maps.