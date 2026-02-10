Ce taxi volant électrique peut transporter 10 passagers ! (vidé)

On en dit quoi ?



Le Matrix a quand même de quoi impressionner. Un taxi volant de 5 tonnes avec toilettes et climatisation, on n'est plus du tout dans le petit drone à quatre places. La version hybride à 1 500 km d'autonomie pourrait même concurrencer certains vols régionaux. Mais la Chine avance aussi très vite sur la réglementation, et c'est peut-être ça le vrai atout : pendant que l'Europe et les États-Unis se perdent encore dans les textes, Pékin certifie ses appareils en moins de trois ans. Il reste quand même à voir combien de temps il faudra avant de croiser ce genre d'engin au-dessus de nos têtes en France. Vu qu'on galère toujours avec la question des trottinettes électriques sur les trottoirs, autant dire que les taxis volants, ce n'est pas pour demain.