Hyboo Cruiser : un vélo électrique en bambou de 10,5 kg pour le vélotaf
Par Vincent Lautier - Publié le
Hyboo Bike lance le Cruiser, un vélo à assistance électrique dont le cadre est entièrement en bambou avec des jonctions en carbone. Le tout pour 10,5 kg sur la balance, ce qui en fait l'un des VAE les plus légers du marché. Il est proposé à 2 899 euros en version électrique.
Le Hyboo Cruiser mise sur un cadre en bambou naturel renforcé par des jonctions en carbone. Le bambou absorbe bien les vibrations, ce qui est un vrai plus sur les routes urbaines qui ne sont pas toujours lisses. Chaque cadre est garanti 12 ans et répond à la norme EN NF 15194. Il existe aussi en version musculaire, avec la possibilité de l'électrifier plus tard si vos besoins changent. Côté look, le vélo est proposé uniquement en noir, avec un panier avant et des garde-boue en bambou qui donnent un ensemble assez cohérent.
Avec ses 10,5 kg, le Cruiser fait figure d'exception dans le monde des vélos électriques urbains, où la moyenne tourne plutôt autour de 18 à 22 kg. Pour le monter dans un escalier ou le ranger dans un couloir étroit, ça sera tout de suite moins pénible. Le moteur pédalier ADD développe 250W et 80 Nm de couple, ce qui est largement suffisant pour avaler les côtes du quotidien. L'assistance plafonne à 25 km/h avec cinq niveaux disponibles. La batterie, qui prend la forme d'une gourde amovible (36V / 10,5 Ah), se recharge en 3 à 5 heures et se retire facilement pour être branchée au bureau ou chez vous. La transmission Microshift 1x8 vitesses et les freins à disque mécaniques (180 mm à l'avant, 140 mm à l'arrière) complètent le tout. Disponible en trois tailles (S, M et L), avec des poignées en cuir et des pédales antidérapantes Welgo.
À 2 899 euros, le Hyboo Cruiser se positionne dans le haut du segment des VAE urbains. Pour ce prix, on est sur du freinage mécanique et pas de l'hydraulique, ce qui peut surprendre. L'autonomie exacte n'est pas communiquée non plus, et la batterie de 10,5 Ah est modeste. Mais bon, le cadre bambou garanti 12 ans, le poids plume et le design font partie de l'équation. Et puis la marque française Hyboo n'en est pas à son coup d'essai, elle propose déjà d'autres modèles comme le Comfort dans la même philosophie.
Le Cruiser a un vrai argument de vente avec ses 10,5 kg, c'est quand même rare pour un VAE complet avec moteur pédalier. Le cadre bambou, au-delà du côté écolo, apporte un confort de roulage que les cadres alu classiques n'offrent pas. On verra bien si le marché du vélotafeur électrique est prêt à mettre ce prix, pour rouler en bambou.
Un cadre en bambou garanti 12 ans
Le Hyboo Cruiser mise sur un cadre en bambou naturel renforcé par des jonctions en carbone. Le bambou absorbe bien les vibrations, ce qui est un vrai plus sur les routes urbaines qui ne sont pas toujours lisses. Chaque cadre est garanti 12 ans et répond à la norme EN NF 15194. Il existe aussi en version musculaire, avec la possibilité de l'électrifier plus tard si vos besoins changent. Côté look, le vélo est proposé uniquement en noir, avec un panier avant et des garde-boue en bambou qui donnent un ensemble assez cohérent.
10,5 kg et un moteur de 80 Nm
Avec ses 10,5 kg, le Cruiser fait figure d'exception dans le monde des vélos électriques urbains, où la moyenne tourne plutôt autour de 18 à 22 kg. Pour le monter dans un escalier ou le ranger dans un couloir étroit, ça sera tout de suite moins pénible. Le moteur pédalier ADD développe 250W et 80 Nm de couple, ce qui est largement suffisant pour avaler les côtes du quotidien. L'assistance plafonne à 25 km/h avec cinq niveaux disponibles. La batterie, qui prend la forme d'une gourde amovible (36V / 10,5 Ah), se recharge en 3 à 5 heures et se retire facilement pour être branchée au bureau ou chez vous. La transmission Microshift 1x8 vitesses et les freins à disque mécaniques (180 mm à l'avant, 140 mm à l'arrière) complètent le tout. Disponible en trois tailles (S, M et L), avec des poignées en cuir et des pédales antidérapantes Welgo.
Pas donné quand même
À 2 899 euros, le Hyboo Cruiser se positionne dans le haut du segment des VAE urbains. Pour ce prix, on est sur du freinage mécanique et pas de l'hydraulique, ce qui peut surprendre. L'autonomie exacte n'est pas communiquée non plus, et la batterie de 10,5 Ah est modeste. Mais bon, le cadre bambou garanti 12 ans, le poids plume et le design font partie de l'équation. Et puis la marque française Hyboo n'en est pas à son coup d'essai, elle propose déjà d'autres modèles comme le Comfort dans la même philosophie.
On en dit quoi ?
Le Cruiser a un vrai argument de vente avec ses 10,5 kg, c'est quand même rare pour un VAE complet avec moteur pédalier. Le cadre bambou, au-delà du côté écolo, apporte un confort de roulage que les cadres alu classiques n'offrent pas. On verra bien si le marché du vélotafeur électrique est prêt à mettre ce prix, pour rouler en bambou.