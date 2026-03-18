Hyboo Cruiser : un vélo électrique en bambou de 10,5 kg pour le vélotaf

On en dit quoi ?



Le Cruiser a un vrai argument de vente avec ses 10,5 kg, c'est quand même rare pour un VAE complet avec moteur pédalier. Le cadre bambou, au-delà du côté écolo, apporte un confort de roulage que les cadres alu classiques n'offrent pas. On verra bien si le marché du vélotafeur électrique est prêt à mettre ce prix, pour rouler en bambou.