Tesla Cybertruck : prix, spécifications, autonomie, vitesse, écrans, disponibilité...

Les spécifications de base

• $60,990 (Propulsion) - 2025

• $79,990 (4x4) - 2024

• $99,990 (Beast) - 2024

• Autonomie jusqu'à 547Km

(402 Km sur la version de base et 514 sur la version Beast)

• 0 à 60 miles en 2.6s (Beast) 4,1s (4x4) et 6,5s (Prop)

• Jusqu'à 845 CV (Beast)

• Charge 250 KW MAX.

• Vmax 180 KM/H

• 2 995 KG à 3 104 KG

Quelques "One More Thing"

pick-up

bullet-proof

Pourquoi pas !

• 65W USB-C

• 120V/240V pour les ordinateurs

Disponible en France ?

, emprunt d'un certain amateurisme, ou d'authenticité rétorqueront les fans de Tesla. Le patron est apparu dans un environnement... Ambiance assez réussie malgré tout.On commence parEn France, on devrait donc êtreCela reste assez conforme aux estimations, mais. Tesla indique 2025, mais il est probable que le délais ne soit pas vraiment respecté.Voici maintenant lesLe site évoque un(un pack de batterie supplémentaire ?). Peut-être un système de batterie à débloquer par MAJ logicielle, qui sait.Il a d'abord été question de sécurité :. Les tonneaux sont assez courants pour deslorsque le benne est chargée et qu'il faut longer une pente ou prendre un virage un peu serré., démonstration à l'appui avec un calibre 45. Pourquoi ?a répondu Musk hilare, estimant qu'en cas de fin du monde (sic), Tesla était peut-être le mieux préparé (s'il a des infos...).Il a également été question de tractage :, soit un petit réacteur de fusée.Dans un test comparatif,Mieux encore,Incroyable démonstration de la puissance de l'électrique.C'est correct, mais moins impressionnant que les capacités de traction.Pas mal, il peut carrément recharger une autre voiture électrique ou alimenter une maison ! C'est mieux que le Ford F-150 Lightning avec 9.6kW., ce qui est vraiment bien pour la catégorie, d'autant que les suspensions sont pneumatiques et indépendantes sur les 4 roues., le Cybertruck a tout d'un vrai franchisseur, tout en pouvant se faufiler en ville avec un très bon diamètre de braquage.A l'intérieur,comme sur le reste de la gamme :A l'avant,sont épaulés par plusieurs prises :et offrent un espace de stockage supplémentaire :, mais on l'avait déjà vu ouvert :Et pour terminer, Tesla a bien créé unOn ne sait pas encore s'il sera disponible ou pas...