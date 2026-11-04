Crédit Mutuel Arkéa a perdu 118 millions en cryptos

On en dit quoi ?



Une banque de cette taille qui apprend la transparence à cause d'un enquêteur pseudonyme sur Telegram, on a vu meilleur exercice de communication. Cette histoire confirme surtout que sur une blockchain, tout est public, et qu'un vol pareil ne peut plus passer inaperçu, même quand la victime préfère se taire. Et chaque heure de silence s'est visiblement payée en millions partis vers le Monero.