Espionnage d’iPhone : le spectre de Pegasus refait surface !
Par Laurence - Publié le
Apple a rencontré les autorités thaïlandaises après l’envoi de notifications signalant de possibles attaques de logiciels espions contre des responsables politiques et d’autres utilisateurs d’iPhone. Ces alertes, diffusées dans 99 pays fin octobre, ravivent les inquiétudes concernant la surveillance numérique en Thaïlande, déjà touchée par plusieurs campagnes d’espionnage.
Les notifications de sécurité envoyées par Apple peuvent parfois avoir des conséquences diplomatiques. Selon Bloomberg, des représentants de la firme ont rencontré cette semaine plusieurs responsables thaïlandais afin d’évoquer les alertes reçues par des personnalités politiques du pays.
Le 29 octobre dernier, Apple avait envoyé des notifications à des utilisateurs répartis dans 99 pays, les avertissant qu’ils pourraient avoir été ciblés par des logiciels espions particulièrement sophistiqués.
Ces avertissements concernent des attaques dites mercenaires, généralement menées par des organisations disposant de moyens financiers et techniques importants. Contrairement aux cyberattaques classiques, elles visent des individus précis, notamment en raison de leurs activités professionnelles ou de leur engagement public. Dans le cas de la Thaïlande, plusieurs personnalités politiques figureraient parmi les destinataires.
À l’issue de la rencontre, Chaichanok Chidchob, ministre thaïlandais de l’Économie et de la Société numériques, a toutefois appelé à la prudence. Selon lui, recevoir une notification d’Apple ne signifie pas nécessairement qu’un appareil a été compromis. L’alerte indique qu’une tentative d’attaque a été détectée, sans permettre de conclure que les pirates ont effectivement réussi à accéder aux données.
Les autorités thaïlandaises ont également précisé ne disposer d’aucun élément établissant un lien entre ces nouvelles alertes et Pegasus, le célèbre logiciel espion développé par la société israélienne NSO Group. De son côté, Apple affirme disposer d’un niveau de confiance élevé lorsqu’elle identifie ce type de menace, tout en reconnaissant qu’aucun système de détection ne peut garantir une certitude absolue.
Depuis 2021, Apple a envoyé des notifications concernant des logiciels espions mercenaires dans plus de 150 pays. La firme ne communique généralement pas les détails techniques ayant permis de détecter les attaques, afin d’éviter que leurs auteurs puissent adapter leurs méthodes.
Elle ne désigne pas non plus publiquement les responsables présumés de ces opérations. Pour vérifier l’authenticité d’une alerte, Apple recommande de se connecter directement à son compte Apple, sans passer par un lien reçu dans un message.
Les utilisateurs concernés sont également invités à activer le mode Isolement de l’iPhone, une protection renforcée qui limite certaines fonctionnalités susceptibles d’être exploitées par des logiciels espions.
Cette nouvelle affaire rappelle que les iPhone peuvent être la cible d’opérations d’espionnage particulièrement sophistiquées, malgré les protections intégrées à iOS. Les alertes d’Apple constituent un outil précieux pour identifier les personnes potentiellement visées, mais elles ne permettent pas, à elles seules, de confirmer une infection ou d’en désigner les responsables. Dans un pays déjà marqué par l’utilisation de Pegasus contre des militants et des opposants, ces nouvelles notifications soulèvent inévitablement des questions sur la surveillance des personnalités politiques.
Apple rencontre les autorités thaïlandaises
Les notifications de sécurité envoyées par Apple peuvent parfois avoir des conséquences diplomatiques. Selon Bloomberg, des représentants de la firme ont rencontré cette semaine plusieurs responsables thaïlandais afin d’évoquer les alertes reçues par des personnalités politiques du pays.
Le 29 octobre dernier, Apple avait envoyé des notifications à des utilisateurs répartis dans 99 pays, les avertissant qu’ils pourraient avoir été ciblés par des logiciels espions particulièrement sophistiqués.
Ces avertissements concernent des attaques dites mercenaires, généralement menées par des organisations disposant de moyens financiers et techniques importants. Contrairement aux cyberattaques classiques, elles visent des individus précis, notamment en raison de leurs activités professionnelles ou de leur engagement public. Dans le cas de la Thaïlande, plusieurs personnalités politiques figureraient parmi les destinataires.
Des tentatives d’espionnage, mais aucune intrusion confirmée
À l’issue de la rencontre, Chaichanok Chidchob, ministre thaïlandais de l’Économie et de la Société numériques, a toutefois appelé à la prudence. Selon lui, recevoir une notification d’Apple ne signifie pas nécessairement qu’un appareil a été compromis. L’alerte indique qu’une tentative d’attaque a été détectée, sans permettre de conclure que les pirates ont effectivement réussi à accéder aux données.
Les autorités thaïlandaises ont également précisé ne disposer d’aucun élément établissant un lien entre ces nouvelles alertes et Pegasus, le célèbre logiciel espion développé par la société israélienne NSO Group. De son côté, Apple affirme disposer d’un niveau de confiance élevé lorsqu’elle identifie ce type de menace, tout en reconnaissant qu’aucun système de détection ne peut garantir une certitude absolue.
Comment savoir si son iPhone est ciblé ?
Depuis 2021, Apple a envoyé des notifications concernant des logiciels espions mercenaires dans plus de 150 pays. La firme ne communique généralement pas les détails techniques ayant permis de détecter les attaques, afin d’éviter que leurs auteurs puissent adapter leurs méthodes.
Elle ne désigne pas non plus publiquement les responsables présumés de ces opérations. Pour vérifier l’authenticité d’une alerte, Apple recommande de se connecter directement à son compte Apple, sans passer par un lien reçu dans un message.
Les utilisateurs concernés sont également invités à activer le mode Isolement de l’iPhone, une protection renforcée qui limite certaines fonctionnalités susceptibles d’être exploitées par des logiciels espions.
Qu’en penser ?
Cette nouvelle affaire rappelle que les iPhone peuvent être la cible d’opérations d’espionnage particulièrement sophistiquées, malgré les protections intégrées à iOS. Les alertes d’Apple constituent un outil précieux pour identifier les personnes potentiellement visées, mais elles ne permettent pas, à elles seules, de confirmer une infection ou d’en désigner les responsables. Dans un pays déjà marqué par l’utilisation de Pegasus contre des militants et des opposants, ces nouvelles notifications soulèvent inévitablement des questions sur la surveillance des personnalités politiques.