Espionnage d’iPhone : le spectre de Pegasus refait surface !

Qu’en penser ?



Cette nouvelle affaire rappelle que les iPhone peuvent être la cible d’opérations d’espionnage particulièrement sophistiquées, malgré les protections intégrées à iOS. Les alertes d’Apple constituent un outil précieux pour identifier les personnes potentiellement visées, mais elles ne permettent pas, à elles seules, de confirmer une infection ou d’en désigner les responsables. Dans un pays déjà marqué par l’utilisation de Pegasus contre des militants et des opposants, ces nouvelles notifications soulèvent inévitablement des questions sur la surveillance des personnalités politiques.