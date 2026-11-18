Microsoft, Apple, banques et FAA : les États-Unis victimes d’une cyberattaque coordonnée ?
Par Laurence - Publié le
Microsoft, Apple, plusieurs banques américaines et même le contrôle aérien : depuis quelques jours, les pannes informatiques se multiplient aux États-Unis. Une succession d’incidents qui alimente les spéculations sur une éventuelle cyberattaque coordonnée. La Maison-Blanche assure toutefois qu’aucun élément ne permet de relier ces dysfonctionnements.
Depuis près d’une semaine, plusieurs infrastructures et services numériques majeurs ont rencontré d’importantes difficultés de fonctionnement. Tout a commencé jeudi dernier avec une panne généralisée de Microsoft 365, affectant notamment Outlook et plusieurs outils professionnels. Les perturbations se sont prolongées jusqu’au lendemain, en raison de deux incidents techniques distincts.
Vendredi, c’est le contrôle aérien américain qui a été touché. Un problème de communication affectant les centres de contrôle a conduit les autorités à suspendre temporairement les décollages sur l’ensemble du territoire américain, provoquant d’importantes perturbations dans les aéroports. Lundi, une défaillance informatique chez JPMorgan Chase a perturbé les services bancaires en ligne et certaines transactions impliquant également d’autres établissements financiers.
Enfin, mardi, plusieurs services Apple ont été victimes d’une panne, notamment iCloud, l’App Store, Apple Music et certains systèmes d’activation des appareils. Des dysfonctionnements auraient également affecté les Apple Store. Cette accumulation d’incidents en quelques jours a rapidement suscité des interrogations sur les réseaux sociaux, certains évoquant une possible attaque informatique de grande ampleur contre les États-Unis.
Face à ces spéculations, le secrétaire d’État américain Marco Rubio (quelque peu malmené pour ses prises de positions et son rôle dans la crise de NVIDIA) a tenu à clarifier la situation. Interrogé mercredi depuis Manille, aux Philippines, il a assuré que les différents incidents n’avaient aucun lien entre eux.
Le responsable américain a également écarté, au vu des informations disponibles, l’hypothèse d’une intervention malveillante.
Cette analyse est également partagée par Mark Warner, sénateur démocrate et vice-président de la commission du renseignement du Sénat américain. Selon lui, aucun élément ne permet actuellement d’attribuer cette succession d’incidents à une cyberattaque.
Il estime néanmoins que les entreprises et les administrations doivent renforcer leur capacité à réagir rapidement aux vulnérabilités informatiques. Le développement de l’intelligence artificielle permet désormais de rechercher et d’identifier certaines failles de sécurité à une vitesse sans précédent. Cette évolution pourrait réduire considérablement le délai dont disposent les organisations pour corriger leurs systèmes avant qu’une vulnérabilité ne soit exploitée.
Même si aucun lien n’a été établi entre ces différentes pannes, leur succession illustre la dépendance croissante des entreprises et des services publics aux infrastructures numériques. Une simple défaillance technique peut désormais perturber simultanément des millions d’utilisateurs, des transactions bancaires ou encore le trafic aérien. L’absence d’indices d’une cyberattaque coordonnée ne signifie donc pas que ces incidents soient anodins. Ils rappellent surtout les conséquences que peuvent avoir des problèmes techniques sur des services devenus indispensables au quotidien.
Une succession de pannes qui interroge
Depuis près d’une semaine, plusieurs infrastructures et services numériques majeurs ont rencontré d’importantes difficultés de fonctionnement. Tout a commencé jeudi dernier avec une panne généralisée de Microsoft 365, affectant notamment Outlook et plusieurs outils professionnels. Les perturbations se sont prolongées jusqu’au lendemain, en raison de deux incidents techniques distincts.
Vendredi, c’est le contrôle aérien américain qui a été touché. Un problème de communication affectant les centres de contrôle a conduit les autorités à suspendre temporairement les décollages sur l’ensemble du territoire américain, provoquant d’importantes perturbations dans les aéroports. Lundi, une défaillance informatique chez JPMorgan Chase a perturbé les services bancaires en ligne et certaines transactions impliquant également d’autres établissements financiers.
Enfin, mardi, plusieurs services Apple ont été victimes d’une panne, notamment iCloud, l’App Store, Apple Music et certains systèmes d’activation des appareils. Des dysfonctionnements auraient également affecté les Apple Store. Cette accumulation d’incidents en quelques jours a rapidement suscité des interrogations sur les réseaux sociaux, certains évoquant une possible attaque informatique de grande ampleur contre les États-Unis.
Washington écarte la piste d’une attaque coordonnée
Face à ces spéculations, le secrétaire d’État américain Marco Rubio (quelque peu malmené pour ses prises de positions et son rôle dans la crise de NVIDIA) a tenu à clarifier la situation. Interrogé mercredi depuis Manille, aux Philippines, il a assuré que les différents incidents n’avaient aucun lien entre eux.
L’incident de Microsoft n’a rien à voir avec celui de la FAA. Celui de la FAA n’a rien à voir avec ce que nous avons observé dans les banques il y a quelques jours. Ces problèmes techniques sont totalement indépendants les uns des autres.
Le responsable américain a également écarté, au vu des informations disponibles, l’hypothèse d’une intervention malveillante.
Nous n’avons aucune preuve ni aucune raison de croire que ces incidents isolés aient un lien avec des pirates informatiques, des criminels, un autre État ou quelque acteur malveillant que ce soit.Les autorités américaines privilégient donc des explications techniques propres à chaque panne, plutôt qu’une opération coordonnée visant les infrastructures du pays. La panne d’Apple ne semble toutefois pas avoir été directement évoquée dans les déclarations de Marco Rubio.
L’intelligence artificielle pourrait compliquer la cybersécurité
Cette analyse est également partagée par Mark Warner, sénateur démocrate et vice-président de la commission du renseignement du Sénat américain. Selon lui, aucun élément ne permet actuellement d’attribuer cette succession d’incidents à une cyberattaque.
Il estime néanmoins que les entreprises et les administrations doivent renforcer leur capacité à réagir rapidement aux vulnérabilités informatiques. Le développement de l’intelligence artificielle permet désormais de rechercher et d’identifier certaines failles de sécurité à une vitesse sans précédent. Cette évolution pourrait réduire considérablement le délai dont disposent les organisations pour corriger leurs systèmes avant qu’une vulnérabilité ne soit exploitée.
Qu’en penser ?
Même si aucun lien n’a été établi entre ces différentes pannes, leur succession illustre la dépendance croissante des entreprises et des services publics aux infrastructures numériques. Une simple défaillance technique peut désormais perturber simultanément des millions d’utilisateurs, des transactions bancaires ou encore le trafic aérien. L’absence d’indices d’une cyberattaque coordonnée ne signifie donc pas que ces incidents soient anodins. Ils rappellent surtout les conséquences que peuvent avoir des problèmes techniques sur des services devenus indispensables au quotidien.