Qu’en penser ?



Même si aucun lien n’a été établi entre ces différentes pannes, leur succession illustre la dépendance croissante des entreprises et des services publics aux infrastructures numériques. Une simple défaillance technique peut désormais perturber simultanément des millions d’utilisateurs, des transactions bancaires ou encore le trafic aérien. L’absence d’indices d’une cyberattaque coordonnée ne signifie donc pas que ces incidents soient anodins. Ils rappellent surtout les conséquences que peuvent avoir des problèmes techniques sur des services devenus indispensables au quotidien.