1Password confirme une fuite de données massive !
Par Vincent Lautier - Publié le
Le gestionnaire de mots de passe 1Password a subi une intrusion dans ses systèmes internes, avec des noms et des adresses e-mail de clients dérobés. L'éditeur affirme que les coffres et leur contenu sont épargnés, mais appelle à surveiller les messages suspects qui pourraient suivre ce piratage.
Dans son bilan du 25 novembre, 1Password explique avoir commencé son enquête le 19 novembre 2026, après des signes d'intrusion sur le compte GitHub professionnel d'un salarié. L'attaquant s'en est servi pour injecter du code malveillant dans des services internes et récupérer des informations sur une partie des clients, sans que leur nombre soit précisé. Aux noms et adresses e-mail s'ajoutent les identifiants des comptes, leur date de création et celle de la dernière connexion. Du code source privé a aussi été copié, et l'accès aux outils de développement a conduit l'entreprise à renouveler ou révoquer des identifiants internes potentiellement compromis.
Certains liens envoyés par e-mail pour rejoindre ou récupérer un compte contenaient des jetons qui ont également été volés. Ils ne suffisent pas, à eux seuls, à ouvrir un compte, puisqu'il faut aussi une connexion d'entreprise via SSO ou un code reçu sur l'adresse e-mail enregistrée. Par précaution, ce code passe de six chiffres à dix caractères mêlant lettres et chiffres. Les quelques utilisateurs dont une procédure était en cours ont été prévenus directement. L'entreprise dit n'avoir trouvé aucune preuve interne de prise de contrôle de comptes au moyen des jetons de provisionnement concernés.
Pour les mots de passe rangés dans les coffres, la protection associe le mot de passe du compte à la Secret Key, cette clé de 34 caractères créée sur votre appareil et que 1Password ne possède pas. Sa documentation explique que cette combinaison sert à chiffrer les données. Les applications et les extensions de navigateur sont elles aussi épargnées par l'incident, selon l'éditeur, qui ne demande aucune modification de votre compte.
Le risque de phishing mérite par contre votre attention, car un message qui reprend votre nom et évoque votre abonnement peut sembler crédible. Si vous recevez une invitation ou une demande de récupération que vous n'avez pas lancée, ouvrez vous-même l'application sur votre Mac ou votre iPhone, ou saisissez l'adresse officielle dans le navigateur. Ne passez pas par le lien du message. 1Password rappelle que son support ne vous contactera jamais pour réclamer votre mot de passe ou votre Secret Key.
On attend d'un gestionnaire auquel on confie autant de choses qu'il protège aussi les informations autour des coffres. Le chiffrement a rempli son rôle selon le bilan publié, mais laisser partir les coordonnées des clients leur impose encore de surveiller leur messagerie pour éviter de se faire piéger. C'est une vraie défaillance, même sans vol des mots de passe, et les utilisateurs concernés méritent de savoir précisément quelles données les touchent.
Si ces fuites de données vous préoccupent, jetez un œil à cet article sur le piratage de Chargemap et ses mots de passe exposés, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.
Un compte GitHub compromis
Dans son bilan du 25 novembre, 1Password explique avoir commencé son enquête le 19 novembre 2026, après des signes d'intrusion sur le compte GitHub professionnel d'un salarié. L'attaquant s'en est servi pour injecter du code malveillant dans des services internes et récupérer des informations sur une partie des clients, sans que leur nombre soit précisé. Aux noms et adresses e-mail s'ajoutent les identifiants des comptes, leur date de création et celle de la dernière connexion. Du code source privé a aussi été copié, et l'accès aux outils de développement a conduit l'entreprise à renouveler ou révoquer des identifiants internes potentiellement compromis.
Des liens de récupération
Certains liens envoyés par e-mail pour rejoindre ou récupérer un compte contenaient des jetons qui ont également été volés. Ils ne suffisent pas, à eux seuls, à ouvrir un compte, puisqu'il faut aussi une connexion d'entreprise via SSO ou un code reçu sur l'adresse e-mail enregistrée. Par précaution, ce code passe de six chiffres à dix caractères mêlant lettres et chiffres. Les quelques utilisateurs dont une procédure était en cours ont été prévenus directement. L'entreprise dit n'avoir trouvé aucune preuve interne de prise de contrôle de comptes au moyen des jetons de provisionnement concernés.
Attention aux faux messages
Pour les mots de passe rangés dans les coffres, la protection associe le mot de passe du compte à la Secret Key, cette clé de 34 caractères créée sur votre appareil et que 1Password ne possède pas. Sa documentation explique que cette combinaison sert à chiffrer les données. Les applications et les extensions de navigateur sont elles aussi épargnées par l'incident, selon l'éditeur, qui ne demande aucune modification de votre compte.
Le risque de phishing mérite par contre votre attention, car un message qui reprend votre nom et évoque votre abonnement peut sembler crédible. Si vous recevez une invitation ou une demande de récupération que vous n'avez pas lancée, ouvrez vous-même l'application sur votre Mac ou votre iPhone, ou saisissez l'adresse officielle dans le navigateur. Ne passez pas par le lien du message. 1Password rappelle que son support ne vous contactera jamais pour réclamer votre mot de passe ou votre Secret Key.
On en dit quoi ?
On attend d'un gestionnaire auquel on confie autant de choses qu'il protège aussi les informations autour des coffres. Le chiffrement a rempli son rôle selon le bilan publié, mais laisser partir les coordonnées des clients leur impose encore de surveiller leur messagerie pour éviter de se faire piéger. C'est une vraie défaillance, même sans vol des mots de passe, et les utilisateurs concernés méritent de savoir précisément quelles données les touchent.
Si ces fuites de données vous préoccupent, jetez un œil à cet article sur le piratage de Chargemap et ses mots de passe exposés, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.