Apple doit-elle craindre le nouveau patron de la FTC ?

Qui est Andrew Ferguson ?

président de la FTC le plus favorable à l’Amérique et à l’innovation de toute l’histoire

censure des Big Tech

Andrew Ferguson

Un avenir pas si radieux que cela pour les entreprises

Gail Slater

Jacob Helberg

Un programme économique et technologique musclé

. Trump le décrit au passage comme leSa position est assez claire : outre l'application des directives de Donald Trump, il entend réorienter la FTC vers uneà un détail près : il veut combattre ce qu’il appelle la. Autrement dit il veut protéger la liberté d’expression et limiter la concentration de pouvoir des grandes entreprises technologiques (il partage donc les mêmes penchants qu'Elon Musk...).Cette nomination fait suite à celle de. Ces décisions indiquent une volonté de surveiller étroitement les géants du numérique. En effet, plusieurs actions sont actuellement en cours, dont cinq impliquent des entreprises comme Amazon, Meta, Apple et Google. En outre, la justice a obtenu une décision forçant Google à envisager une séparation de son navigateur Chrome, signe d’une intensification de la régulation.En parallèle,. Quant à lui, ce dernier -qui est décrit comme un expert en diplomatie économique et en stratégie technologique- entend promouvoir une diplomatie économique axée sur la politique America First et garantir la domination technologique américaine sur la scène internationale.-et surtout lutter contre les pratiques anticoncurrentielles tout en soutenant l’innovation et les entreprises nationales. Mais également affirmer la position des États-Unis dans les domaines de la technologie et de l’économie mondiale.