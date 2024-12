Dyson en a marre des aspirateurs et se met aux fraises

Miam

Un pari contre le système

Dans une serre de 10 hectares, des robots cueillent des fraises parfaitement mûres grâce à une technologie développée par Dogtooth, une start-up locale. Dyson a misé gros dans cette histoire, avec 140 millions de livres investis depuis 2013 pour moderniser ses fermes. Les serres fonctionnent avec de l’énergie renouvelable produite sur place, et des capteurs optimisent les apports en nutriments. Résultat : des fraises disponibles toute l’année, même en plein hiver.Le but ? Proposer un produit premium estampilléLe marché actuel est dominé par des géants comme Driscoll’s, un poids lourd américain, ou Agroberries, basé au Chili.Dyson, lui, utilise une variété britannique appelée Malling Centenary, mais il ne l’a pas créée. Comme quoi on peut s’appeler Dyson et ne pas avoir tout inventé.Les consommateurs sont habitués aux fraises importées d’Espagne ou du Maroc, souvent moins chères. Convaincre qu’il faut payer un peu plus pour une fraise, même à Noël, ça ne va pas être simple.Le problème ne vient pas seulement de la concurrence.Certains propriétaires préfèrent laisser leurs terres en jachère écologique plutôt que de produire. Pendant ce temps, d’autres pays proches, comme les Pays-Bas, investissent dans ce type d’innovation depuis des années. Pas étonnant qu’ils soient les deuxièmes exportateurs agricoles mondiaux. Dyson joue gros avec ses fraises.Le défi est immense, mais si quelqu’un peut réussir à faire de la fraise britannique un produit de luxe, c’est bien lui. Sinon, il lui restera toujours les aspirateurs.