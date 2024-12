Application Signal : 95 Français arrêtés dans un réseau pédopornographique international

Un réseau structuré découvert sur Signal

Des profils variés parmi les interpellés français

Des perquisitions et saisies massives

Une enquête internationale en cours

L’enquête débute en novembre 2023, lorsqu’un homme des Hauts-de-Seine est soupçonné de consulter des images pédopornographiques . Ces groupes, très organisés, permettent à leurs utilisateurs d’échanger des photos et vidéos mettant en scène des mineurs.Au total, plus de 200 téraoctets de contenus illicites ont été partagés sur ces canaux, qui regroupent plus de 16 000 participants à travers le monde.où chacun pouvait télécharger ou mettre à disposition des contenus.Entre le 9 et le 19 décembre 2024, 95 hommes âgés de 16 à 74 ans ont été arrêtés en France. Parmi eux, 36 étaient déjà connus pour des infractions sexuelles à l’égard de mineurs ou pour consultation de contenus similaires.Les interpellés sont issus de plusieurs régions, notamment Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est., comme un éducateur sportif ou un directeur d’association d’information à la jeunesse. Un adjoint au maire fait également partie des suspects.Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi 330 supports numériques, dont 152 téléphones et 122 ordinateurs., ce qui confirme l’ampleur des activités de ce réseau. Les investigations se concentrent maintenant sur l’identification des victimes potentielles et sur la vérification d’une éventuelle production de ces contenus par certains interpellés.La majorité des suspects ont reconnu les faits. Concernant le chiffre énorme de 16 000 utilisateurs étrangers, leurs identités seront transmises à Interpol pourSelon les enquêteurs, ce type de réseau montre les facilités qu’offrent les messageries chiffrées pour diffuser de tels contenus., cette opération montre aussi la priorité donnée à la lutte contre la pédocriminalité en France. L’affaire reste en cours, et des poursuites judiciaires débuteront prochainement pour les suspects français.