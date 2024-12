Bonus réparation : un bilan mitigé

Une progression assez lente

Pourquoi un impact limité ?

Pour cette deuxième année, le volume des aides accordées au titre du bonus réparation a tout de même doublé par rapport à la première année. Ainsi sur la période 2023-2024,, soit moins d’un appareil sur vingt bénéficiant du bonus.En effet,. Quant au nombre de points de réparation labellisés QualiRépar (ceux qui sont habilités à déposer des dossiers de subventions), il passe de 4 468 à 8 018, soit environ un réparateur sur trois.Ces chiffres, fournis par, l’un des éco-organismes responsables du dispositif, montrent une amélioration mais indiquent que le programme peine à séduire les consommateurs en masse.De nombreux consommateurs ignorent l’existence de ce dispositif ou ne savent pas comment en bénéficier. Malgré le bonus,L’achat d’appareils neufs est souvent préféré à la réparation, en partie en raison du cycle rapide d’obsolescence perçue. Le dispositif repose sur un réseau agréé qui peut être limité en zone rurale ou dans certaines régions.Le bonus réparation est uneà réduire le coût de réparation des appareils, en partenariat avec des réparateurs agréés. L’objectif est de promouvoir l’économie circulaire en prolongeant la durée de vie des équipements et en réduisant les déchets électroniques.. Au niveau du financement, les constructeurs versent une contribution à des éco-organismes comme Ecologic, qui redistribuent les aides.Il est certain qu'unepourrait encourager davantage de consommateurs à y recourir. Ou encore garantir un accès facile à des professionnels agréés, y compris dans les zones moins desservies (ou peu accessible pour des personnes âgées).Evidemment,pourrait rendre la réparation plus compétitive face à l’achat de neuf (les téléphones portables qui bénéficient deà la réparation pour la batterie, le microphone, le haut-parleur et la lentille photo sont désormais éligibles à la « casse accidentelle). Enfin,, en promouvant des produits conçus pour être plus facilement réparables.