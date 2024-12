Qualcomm l’emporte contre Arm

Un verdict qui clarifie certains points

Les conséquences pour les deux entreprises

Un futur encore incertain

Le procès concernait l’utilisation, par Qualcomm, des cœurs Oryon dans ses processeurs Snapdragon X pour PC. Ces cœurs, basés sur des technologies développées par Nuvia (entreprise rachetée par Qualcomm en 2021), s’appuient sur des licences liées à Arm.Résultat : Qualcomm peut continuer à vendre ses processeurs Snapdragon sans avoir à renégocier ses licences.Sauf qu’attention, un désaccord subsiste sur une question centrale : Nuvia a-t-elle enfreint les termes de son propre accord de licence avant d’être acquise par Qualcomm ?Pour Qualcomm, ce verdict est un soulagement. Il protège son ambition de développer des processeurs personnalisés pour le marché des PC et d’élargir son activité au-delà des smartphones.Arm, de son côté, voit sa stratégie quelque peu bousculée. En cherchant à imposer des royalties plus élevées et à contrôler davantage ses technologies, elle perd un levier important face à Qualcomm, un de ses plus gros clients.Si Qualcomm sort renforcé pour le moment, l’affaire est loin d’être terminée. Arm a déjà annoncé vouloir demander un nouveau procès, en particulier pour statuer sur la question de la violation de licence par Nuvia que nous évoquons juste au-dessus.Pour le moment, le verdict est clair : Qualcomm conserve son droit d’exploiter les technologies Arm via ses accords actuels.