Donald Trump et la tech : un mariage d’intérêt qui va tous nous impacter

Joe Biden a longuement évoqué le monde de la tech lors de son discours d'adieu hier

Biden sonne l’alarme sur l’influence des géants de la tech

Mark Zuckerberg : de la défiance à la collaboration

Jeff Bezos : une posture pragmatique

Elon Musk : l’allié affiché

Tim Cook : une collaboration pragmatique

Une convergence préoccupante entre pouvoir politique et technologique

Cela fait des semaines, même des mois que je publie régulièrement des articles en lien avec les présidentielles américaines, l’élection de Trump, et l’implication que tout ceci aura sur le monde de la tech. Dans vos commentaires, certains trouvent parfois que ça n’a aucun sens, que c’est un hors sujet,, nos smartphones, nos réseaux sociaux, nos voitures électriques, l’énergie que nous consommons. Ces commentaires me fascinent toujours, et m’étonnent un peu. Il est surprenant que certains ne se rendent pas compte des impacts que va avoir ce nouveau mandat sur tous ces sujets.Hier, Joe Biden a fait son discours d’adieu à la nation américaine, et vous savez quel a été le principal axe de son discours ? Précisément, selon le futur ex-président américain, l’avènement d’une oligarchie mêlant richesse extrême et pouvoir technologique., un sujet devenu qui est devenu central à l’approche de l’investiture de Donald Trump. Un contexte qui montre une fois encore l’importance des relations entre les géants de la tech et la nouvelle administration.Mark Zuckerberg, PDG de Meta (anciennement Facebook), a rapidement ajusté sa stratégie face à l’élection de Trump. Autrefois en désaccord avec l’ancien président,, par exemple en rencontrant Trump à Mar-a-Lago. Sous son impulsion, Meta a assoupli les règles de modération et supprimé des programmes de fact-checking, une démarche qui montre bien son alignement stratégique avec les attentes de la nouvelle administration.Après des années de tensions ouvertes entre Trump et le propriétaire d’Amazon et du Washington Post,. Amazon a non seulement contribué financièrement à la cérémonie d’investiture, mais le Washington Post a également évité de soutenir ouvertement la candidate démocrate Kamala Harris. Ce rapprochement stratégique montre là aussi la volonté de Bezos de préserver les intérêts d’Amazon sous l’administration Trump. Elon Musk , PDG de Tesla, SpaceX et propriétaire de X, s’est lui distingué par son soutien public et actif à Donald Trump. Après avoir contribué massivement à sa campagne,. Ce lien étroit entre Musk et la nouvelle administration incarne à lui seul une influence politique sans précédent pour un dirigeant de la tech.Bien que plus discret, Tim Cook , PDG d’Apple, a également pris des mesures pour s’adapter à l’ère Trump. Malgré des désaccords historiques,. Cette approche pragmatique doit lui permettre de garder des relations stables avec une administration susceptible de prendre des décisions impactant directement Apple, et donc nous même, les consommateurs.L’élection de Donald Trump a clairement mis en lumière la proximité désormais éclatante entre les géants de la tech et la sphère politique. Contributions financières, ajustements stratégiques et alignement politique montrent une influence croissante des leaders technologiques. Et bien sûr, cette convergence suscite de fortes inquiétudes sur l’indépendance des pouvoirs et les risques pour la démocratie, à tous les niveaux., où une élite économique exerce un contrôle disproportionné sur les affaires publiques. Cette situation met clairement en avant des enjeux majeurs pour l’avenir de la démocratie et sur la régulation des industries technologiques. On ne peut plus le nier.Cette collaboration entre la nouvelle administration et les leaders de la Silicon Valley pourrait donc entraîner des changements significatifs.risquent de remodeler l’industrie technologique américaine, et par extension, celle de toutes la planète.L’élection de Donald Trump est donc clairement un tournant majeur pour la tech américaine.Les ajustements stratégiques des grands patrons comme Zuckerberg, Bezos, Musk et Cook montrent les enjeux cruciaux de cette nouvelle ère.