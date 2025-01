Les cyberharceleurs d’Ultia face à la justice. Et après ?

Une streameuse ciblée après une prise de position

Le procès des harceleurs

Photo : Mediapart

Des conséquences lourdes pour Ultia

militante féministe

Une affaire qui dépasse le cas personnel

Ultia, alias Carla G., est une streameuse française active sur Twitch, suivie par plus de 280 000 personnes. En novembre 2021, lors du Z Event , elle dénonce en direct des propos sexistes tenus par un autre participant.Depuis, la streameuse subit un harcèlement quotidien qui a de lourdes conséquences sur sa santé mentale et sa carrière.La semaine dernière, quatre hommes âgés de 20 à 40 ans ont comparu devant le tribunal correctionnel de Paris.Durant l’audience, ils admettent leur implication, certains expliquant avoir agi sous l’influence d’un effet de groupe ou d’autres créateurs de contenu.Le procureur requiert des peines de prison avec sursis probatoire, une interdiction de contact avec la victime pendant cinq ans, et l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à l’usage des réseaux sociaux.On suivra ce verdict avec intérêt.Durant l’audience, Ultia a témoigné de l’impact du harcèlement sur sa vie.Sa carrière en ligne a également été affectée, certains la qualifiant injustement deà cause de ses prises de position, ce qui n’a clairement aucun sens, puisqu’elle ne fait que dénoncer des violences psychologiques, rien de plus. Elle continue aujourd’hui de plaider, à raison, pour des sanctions plus strictes contre les comportements haineux en ligne.Ce procès soulève aussi des questions importantes sur le rôle des plateformes numériques dans la modération des contenus.Elle plaide aussi pour limiter l’anonymat en ligne, souvent pointé du doigt comme un facteur aggravant du cyberharcèlement. Un débat qui revient souvent sur le devant de la scène, mais qui mérite d’être posé.Si l’affaire Ultia attire l’attention, c’est qu’elle symbolise un problème bien plus vaste : la banalisation de la haine sur Internet C’est un problème.Un verdict attendu en février permettra peut-être de donner un signal clair sur la responsabilité des harceleurs,