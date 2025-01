Ni vu, ni connu : Meta verse 25 millions de dollars de dédommagements à Donald Trump

Une suspension historique qui tourne à l’affrontement judiciaire

Un calumet de la paix à 25 millions

Le jour de l'investiture du 47e Président...

Ce rapprochement avec la nouvelle administration pourrait marquer un tournant pour Meta, qui cherche à éviter de nouvelles tensions avec Washington. Mark Zuckerberg a-t-il choisi de s’adapter au nouvel ordre politique pour protéger les intérêts de son entreprise ? A moins que cela ne soit par convictions (on ne peut pas l'exclure). Si Meta a longtemps été accusé de favoriser les démocrates, ces nouvelles décisions pourraient modifier son image auprès des conservateurs, à un moment où les régulations sur la modération des contenus et la liberté d’expression sur les réseaux sociaux sont au cœur du débat public.



, dont Facebook, Instagram, YouTube et même Twitter. De son côté, Meta justifiait cette décision en l’accusant d’avoir encouragé indirectement les violences et en refusant de reconnaître les résultats de l’élection présidentielle de 2020.Il s'agissaitpuisqu'elle concernait un président en exercice. Elle a d'ailleurs été immédiatement dénoncée par le principal intéressé et ses alliés, qui y ont vu une violation manifeste de la liberté d’expression et une tentative des géants de la tech de faire taire les conservateurs. Donald Trump avait alors porté plainte contre Meta, estimant être victime de censure et réclamant des dédommagements financiers., tout en conservant la possibilité de les suspendre à nouveau en cas de récidive.Hier, mercredi 29 janvier 2025, Meta a finalement accepté de verserau titre de dommages et intérêts, et ce, afin de mettre un terme aux poursuites. L’accord, révélé par le, a étéCe règlement confirme la tendance depuis la réponse des urnes. Plus qu'une accalmie, un vrai rapprochement -même s'il semble très opportuniste de chaque côté. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain multiplie les contacts avec les géants de la tech, et Mark Zuckerberg en profite pour renouer les liens avec l’administration républicaine.De plus, Meta a récemment pris plusieurs décisions qui vont dans le sens des conservateurs, notamment la suppression de certains programmes pro-diversité et pro-modération des contenus (contrairement à Apple ), la nomination d'un proche de Donald Trump dans son équipe de direction, la fin de son programme de fact-checking , remplacé par un système de notation communautaire inspiré de celui mis en place sur X.