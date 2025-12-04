Rage bait, mot de l’année 2025 : comment l’économie de la colère s’est imposée sur le web

Qu'en penser ?

Quelques signaux permettent d’identifier facilement ces contenus : titres disproportionnés et volontairement tournés vers le conflit, absence de sources claires, contexte partiel ou orienté d’un fait, promesse implicite de révéler ce que l’on vous cache ( on ne nous dit pas tout ! ), incitation à réagir immédiatement au lieu de comprendre.



La meilleure défense reste le recul : ne pas partager à chaud, multiplier les sources et sortir de la boucle algorithmique lorsqu’elle devient trop agressive. En choisissant rage bait comme mot de l’année, Oxford ne célèbre pas une tendance linguistique, mais met en lumière un problème culturel majeur : l’économie de la colère façonne désormais nos interactions numériques.



Ce choix est aussi un avertissement : l’attention est devenue un terrain d’affrontement où l’émotion prime sur l’information. Et tant que la colère restera un moteur rentable pour les plateformes, le rage bait continuera de prospérer.