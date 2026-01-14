Google Traduction va faire beaucoup mieux avec cette nouveauté
Par Vincent Lautier - Publié le
Google prépare une nouveauté pour son service de traduction : au lieu d'une seule traduction, l'application pourrait bientôt afficher trois alternatives adaptées au contexte. De quoi enfin s'y retrouver entre le formel et le familier.
Les utilisateurs réguliers de Google Traduction le savent bien : la traduction proposée n'est pas toujours celle qu'on attend. Trop formelle pour un SMS à un ami, trop décontractée pour un mail pro. La version 10.0.36 de l'application Android, analysée par Android Authority, révèle un nouveau bouton "Show alternatives" qui devrait régler ce problème. Le principe est simple : après avoir entré votre texte, vous pourrez consulter trois variantes de traduction, chacune avec une tonalité différente.
Ce qui change vraiment, c'est la prise en compte du registre de langue. Une même phrase pourra être traduite de façon formelle pour une communication professionnelle, plus décontractée pour un échange entre amis, ou dans un style neutre pour un usage courant. Chaque alternative s'accompagnera d'une explication sur le contexte d'utilisation recommandé. Pour les langues qui distinguent fortement le tutoiement du vouvoiement, comme le japonais ou le coréen, ça devrait éviter bien des malentendus.
Cette évolution s'inscrit dans la refonte plus large de Google Traduction lancée fin 2025. L'intégration de Gemini a déjà permis d'améliorer la gestion des expressions idiomatiques et du langage familier. Traduire "stealing my thunder" ne donne plus un résultat absurde mot à mot, mais une expression équivalente dans la langue cible. Les boutons "Understand" et "Ask", également repérés dans le code, devraient compléter le dispositif en permettant de demander des explications supplémentaires sur une traduction.
C'est quand même une bonne nouvelle pour tous ceux qui galèrent avec les nuances linguistiques. Google Traduction a fait d'énormes progrès ces dernières années, mais le choix du registre restait un angle mort. Bon, maintenant attention, rien ne garantit que cette fonction verra le jour. Elle a été découverte dans le code de l'application, pas annoncée officiellement. Google a parfois tendance à laisser traîner des fonctionnalités en développement pendant des mois, voire à les abandonner. Maintenant très franchement, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent Google Traduction, plutôt qu'une IA type ChatGPT ou Gemini justement ?
