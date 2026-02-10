Tinder lance une assurance pour cœurs brisés, et c'est très sérieux
Tinder s'est associé à Nostrum Care, une assurtech marseillaise, pour proposer une assurance bien-être destinée aux cœurs brisés. Le programme promet téléconsultations, soutien psy et coaching pour surmonter une rupture. Il y a trois formules, à partir de 6,90 euros par mois, des partenaires santé, et un nom improbable.
Le programme s'appelle
Une assurance contre le chagrin d'amour
Le programme s'appelle
Break up, Back up, Glow up, l'assurance bien-être pour les Cœurs Brisés. Derrière ce titre bien trop long, qui ressemble à un mantra de développement personnel sur Instagram, on a une offre découpée en trois paliers. La formule
Petit chagrinà 6,90 euros par mois, la
Moyen chagrinà 14,90 euros, et la
Gros chagrinà 23,90 euros. Le tout avec un engagement de douze mois. Chaque palier donne accès à des téléconsultations médicales, des séances de psychologie, un chat médical et psy disponible sept jours sur sept de 8h à 22h, un budget activité physique et compléments alimentaires, et même un
club avantagesavec séances de cinéma, loisirs et voyages. La formule la plus complète ajoute à tout ça du coaching individuel et un diagnostic nutritionnel.
Un coup de com' surtout
Lancer ce type d'offre avant la Saint-Valentin, c'est plutôt un bon timing. Et les chiffres donnent du poids au concept : 53 % des Français ont connu une détresse psychologique au cours des douze derniers mois, et 75 % considèrent que la santé mentale est toujours un sujet tabou en France.
Du coup, l'angle n'est pas complètement absurde. Derrière le naming un peu forcé et le côté gadget de la communication, il y a une vraie grille de prestations santé. Des téléconsultations, du suivi psy, de la nutrition. Rien de révolutionnaire pris séparément, mais le packaging autour de la rupture amoureuse donne à l'ensemble une visibilité que ces services n'auraient peut-être pas eue autrement. Le programme est ouvert aux plus de 18 ans, et pas besoin d'avoir un compte Tinder pour y souscrire.
Et le prix dans tout ça
On parle quand même de 83 à 287 euros sur l'année. Pour la formule d'entrée, vous obtenez deux téléconsultations médicales, deux séances psy et 25 euros de budget bien-être. Rapporté au coût réel d'une consultation chez un psychologue en libéral, le calcul peut tenir la route si vous utilisez tout. Sauf qu'on le sait bien, ce genre d'abonnement mise souvent sur le fait que la majorité des souscripteurs n'iront pas au bout de leurs droits. Un modèle bien connu des salles de sport en janvier.
On en dit quoi ?
On ne va pas se mentir, le concept est rigolo. Une appli de rencontres qui propose une assurance contre les dégâts collatéraux de son propre service, c'est un peu comme un fabricant de skateboards qui vendrait des genouillères en option, et ça a clairement du sens. Dans tous les cas, le sujet de fond mérite qu'on s'y arrête. L'accès aux soins psychologiques en France reste un parcours compliqué et cher, et tout ce qui peut démocratiser un minimum la prise en charge va dans le bon sens.