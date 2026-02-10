Tinder lance une assurance pour cœurs brisés, et c'est très sérieux

On en dit quoi ?



On ne va pas se mentir, le concept est rigolo. Une appli de rencontres qui propose une assurance contre les dégâts collatéraux de son propre service, c'est un peu comme un fabricant de skateboards qui vendrait des genouillères en option, et ça a clairement du sens. Dans tous les cas, le sujet de fond mérite qu'on s'y arrête. L'accès aux soins psychologiques en France reste un parcours compliqué et cher, et tout ce qui peut démocratiser un minimum la prise en charge va dans le bon sens.