Bonne nouvelle si vous utilisez Apple Pay avec la Caisse d'Épargne ou la Banque Populaire
Publié le
Le groupe BPCE, maison mère de la Banque Populaire et de la Caisse d'Épargne, annonce que les paiements Apple Pay de ses cartes cobadgées transiteront par le réseau français CB dès la fin du mois de février. Google Pay et les autres portefeuilles numériques suivront d'ici fin 2026, avec un objectif affiché par le groupe : basculer 100 % de ses cartes sur le réseau national.
C'est un peu étonnant car le groupe BPCE avait été le tout premier à proposer Apple Pay en France, dès 2016. Dix ans plus tard, il était encore en retard sur le réseau CB. Les paiements mobiles de ses clients Banque Populaire et Caisse d'Épargne transitaient jusque-là par Visa ou Mastercard, alors que d'autres banques comme la Société Générale ou le Crédit Agricole avaient déjà basculé depuis quelque temps. Bref, le changement est là : dès la fin février, tous les paiements Apple Pay des cartes cobadgées passeront par CB.
Côté planning, tout ne se fait pas d'un coup. La première étape concerne Apple Pay, avec la bascule CB effective fin février. Google Pay, Swatch Pay et les autres solutions de paiement mobile suivront d'ici la fin de l'année. En France, le terminal sélectionne automatiquement le réseau CB, et pour les paiements à l'étranger, Visa ou Mastercard prend le relais.
Pour les clients, rien ne change dans l'usage au quotidien. La différence n'a lieu qu'en coulisses : le réseau CB, géré par le Groupement des Cartes Bancaires, traite les transactions sur des serveurs français (ceux de STET), là où Visa et Mastercard font transiter les données par les États-Unis. Et les commissions sont moins élevées, ce qui arrange les commerçants.
BPCE est loin d'être la première banque à faire ce choix. La Société Générale avait lancé les paiements CB sur Apple Pay dès 2018, suivie par le Crédit Agricole en 2020. La Banque Postale, le CIC et BNP Paribas ont eux aussi fait la bascule ces derniers mois. Avec l'arrivée de BPCE, ce sont quasiment toutes les banques françaises qui ont adopté le réseau national.
C'est sans aucun doute une bonne nouvelle, même si BPCE a un peu traîné les pieds. Le vrai point, c'est que le réseau CB gère environ 80 % des transactions en France, avec des commissions bien plus basses que celles de Visa ou Mastercard. Chaque banque qui bascule, c'est un peu de marge en moins pour les réseaux américains et un peu de souveraineté en plus côté français. Pour les clients, ça ne changera rien au quotidien.
