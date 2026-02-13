Bonne nouvelle si vous utilisez Apple Pay avec la Caisse d'Épargne ou la Banque Populaire

On en dit quoi ?



C'est sans aucun doute une bonne nouvelle, même si BPCE a un peu traîné les pieds. Le vrai point, c'est que le réseau CB gère environ 80 % des transactions en France, avec des commissions bien plus basses que celles de Visa ou Mastercard. Chaque banque qui bascule, c'est un peu de marge en moins pour les réseaux américains et un peu de souveraineté en plus côté français. Pour les clients, ça ne changera rien au quotidien.