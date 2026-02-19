Création vidéo : l’Autorité de la concurrence dénonce l'opacité des plateformes

Qu'en penser ?



Sans désigner explicitement les plateformes dans ses recommandations, l’Autorité de la concurrence envoie un message clair : l’économie des créateurs ne peut plus reposer sur des règles opaques, imposées unilatéralement par une poignée d’acteurs dominants.



Cet avis ne débouche pas immédiatement sur des sanctions, mais il pourrait servir de base à de futures évolutions réglementaires, à l’heure où la création de contenu vidéo est devenue un enjeu économique, culturel… et désormais concurrentiel de premier plan.