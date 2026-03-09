L'Éducation nationale déconseille Microsoft, puis lui signe un chèque de 152 millions d'euros

On en dit quoi ?



Franchement, 152 millions d'euros pour des logiciels que l'État recommande lui-même de ne plus utiliser, c'est quand même un peu fort. Le ministère a beau dire que les données sont hébergées en France sur des serveurs sous Linux, les lois américaines ne font pas cette distinction. Et avec un président américain qui n'hésite pas à faire pression sur ses propres entreprises, le risque n'est plus du tout abstrait. Le comble, c'est que les alternatives existent et sont développées par l'État lui-même, mais personne ne veut les déployer. On ne se sortira jamais de cette histoire.