Apple lance Apple Business, une plateforme gratuite pour les entreprises

On en dit quoi ?



L'unification des trois services en une seule plateforme gratuite est une bonne nouvelle pour les petites entreprises. Par contre, l'arrivée de la publicité dans Plans, c'est un cap. Apple a toujours mis en avant le respect de la vie privée pour se différencier de Google, et voilà que Plans va afficher des annonces sponsorisées dans les résultats de recherche. Certes avec des garanties de confidentialité, mais quand même...