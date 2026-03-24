Apple lance Apple Business, une plateforme gratuite pour les entreprises
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient d'annoncer Apple Business, une plateforme tout-en-un gratuite qui regroupe la gestion d'appareils, les emails professionnels et la visibilité des entreprises sur Plans. Elle sera disponible le 14 avril dans plus de 200 pays. Et cet été, de la publicité locale fera son apparition dans Apple Plans.
Apple Business remplace trois services existants : Apple Business Manager, Apple Business Essentials et Apple Business Connect. Les données des comptes existants seront automatiquement migrées. La plateforme intègre un système de gestion d'appareils (MDM) qui permet de configurer les iPhone, iPad et Mac d'une entreprise depuis une seule interface. Apple a ajouté les Blueprints, des modèles préconfigurés qui permettent de préparer un appareil avec les bons réglages et les bonnes applications avant même de le donner à un employé. La création de comptes Apple gérés est automatisée via Google Workspace ou Microsoft Entra ID, avec une séparation chiffrée entre les données personnelles et professionnelles sur chaque appareil.
Côté collaboration, Apple Business propose des services d'email, de calendrier et d'annuaire intégrés, avec la possibilité d'utiliser son propre nom de domaine. Les entreprises peuvent aussi acheter du stockage iCloud supplémentaire et souscrire à AppleCare+ pour Business.
On vous l'a déjà évoqué, et c'est probablement le point qui va faire le plus parler. Cet été, aux États-Unis et au Canada, les entreprises pourront acheter des publicités locales dans Apple Plans. Ces annonces apparaîtront en haut des résultats de recherche et dans une nouvelle section
Apple précise que la localisation de l'utilisateur et les publicités consultées ne sont pas associées à un compte Apple, que les données personnelles restent sur l'appareil et ne sont ni collectées ni partagées avec des tiers. L'application compagnon Apple Business, ainsi que les fonctions email et calendrier, nécessiteront iOS 26, iPadOS 26 ou macOS 26.
L'unification des trois services en une seule plateforme gratuite est une bonne nouvelle pour les petites entreprises. Par contre, l'arrivée de la publicité dans Plans, c'est un cap. Apple a toujours mis en avant le respect de la vie privée pour se différencier de Google, et voilà que Plans va afficher des annonces sponsorisées dans les résultats de recherche. Certes avec des garanties de confidentialité, mais quand même...
Gestion d'appareils et outils de collaboration
Apple Business remplace trois services existants : Apple Business Manager, Apple Business Essentials et Apple Business Connect. Les données des comptes existants seront automatiquement migrées. La plateforme intègre un système de gestion d'appareils (MDM) qui permet de configurer les iPhone, iPad et Mac d'une entreprise depuis une seule interface. Apple a ajouté les Blueprints, des modèles préconfigurés qui permettent de préparer un appareil avec les bons réglages et les bonnes applications avant même de le donner à un employé. La création de comptes Apple gérés est automatisée via Google Workspace ou Microsoft Entra ID, avec une séparation chiffrée entre les données personnelles et professionnelles sur chaque appareil.
Côté collaboration, Apple Business propose des services d'email, de calendrier et d'annuaire intégrés, avec la possibilité d'utiliser son propre nom de domaine. Les entreprises peuvent aussi acheter du stockage iCloud supplémentaire et souscrire à AppleCare+ pour Business.
De la publicité dans Apple Plans
On vous l'a déjà évoqué, et c'est probablement le point qui va faire le plus parler. Cet été, aux États-Unis et au Canada, les entreprises pourront acheter des publicités locales dans Apple Plans. Ces annonces apparaîtront en haut des résultats de recherche et dans une nouvelle section
lieux suggérésqui recommande des adresses en fonction des tendances locales et des recherches récentes de l'utilisateur. Les publicités seront clairement identifiées.
Apple précise que la localisation de l'utilisateur et les publicités consultées ne sont pas associées à un compte Apple, que les données personnelles restent sur l'appareil et ne sont ni collectées ni partagées avec des tiers. L'application compagnon Apple Business, ainsi que les fonctions email et calendrier, nécessiteront iOS 26, iPadOS 26 ou macOS 26.
On en dit quoi ?
L'unification des trois services en une seule plateforme gratuite est une bonne nouvelle pour les petites entreprises. Par contre, l'arrivée de la publicité dans Plans, c'est un cap. Apple a toujours mis en avant le respect de la vie privée pour se différencier de Google, et voilà que Plans va afficher des annonces sponsorisées dans les résultats de recherche. Certes avec des garanties de confidentialité, mais quand même...