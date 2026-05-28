Dropbox change de tête : Drew Houston cède sa place après 19 ans

On en dit quoi ?



Voir le créateur de Dropbox passer la main, ça fait quand même un peu drôle pour ceux qui se souviennent du service à ses débuts en 2007 (et il était temps de moderniser tout ça). Dropbox est devenu une marque utile mais un peu vieillissante, prise en sandwich entre les écosystèmes des géants et les nouveaux outils IA. Le pari d'un duo Alkarmi + Torres est cohérent sur le papier, avec deux profils produit forts qui pourront refaire bouger le produit. Reste à voir si Dropbox arrivera vraiment à se réinventer, ou si ce sera juste un repositionnement marketing autour du mot IA, comme on en voit tant en ce moment.