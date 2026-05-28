Dropbox change de tête : Drew Houston cède sa place après 19 ans
Par Vincent Lautier - Publié le
Le cofondateur de Dropbox a annoncé qu'il quittait son poste de PDG après presque deux décennies à la tête du pionnier du stockage en ligne. À 43 ans, Drew Houston devient executive chairman et laisse les commandes opérationnelles à Ashraf Alkarmi, arrivé chez Dropbox en 2024.
Drew Houston restera co-PDG aux côtés d'Ashraf Alkarmi pendant une période transitoire, le temps que ce dernier prenne ses marques sur l'ensemble du périmètre. Une fois la passation terminée, Houston basculera dans un rôle de président exécutif et Alkarmi sera seul aux commandes. Houston a confié à CNBC qu'il ne prenait pas sa retraite (il a 43 ans, ça aurait été précoce), mais qu'il voulait se consacrer à un nouveau projet entrepreneurial autour de l'IA. Pas de société spécifique annoncée, juste l'envie de retourner sur le terrain de la construction depuis zéro.
Le nouveau CEO n'arrive pas de nulle part. Il a rejoint Dropbox en novembre 2024 comme General Manager du périmètre Core, donc le cœur historique du service. Avant cela, il a été Chief Product Officer chez Vimeo entre 2022 et 2024, et il a passé une grande partie de sa carrière chez Amazon avant ça. C'est donc un profil de product manager, avec une trajectoire orientée produits grand public. Dropbox renforce d'ailleurs la partie produit avec l'arrivée de Mike Torres en juillet, qui débarque de Google pour prendre le poste de Chief Product Officer. Une vraie équipe de transition se met en place autour d'Alkarmi.
Dropbox est tout sauf au sommet de sa forme. Le service est concurrencé de toutes parts depuis des années : iCloud d'Apple, Google Drive, OneDrive, Box pour les pros, et plus récemment toutes les solutions IA qui mangent les fichiers. La société a déjà commencé sa mue avec Dropbox Dash, un outil de recherche IA dans vos documents, mais ça ne suffit pas . Et c'est probablement pour ça que Houston s'efface : un cofondateur ne pivote pas son entreprise à 100 %, là où un nouveau CEO peut se permettre de tout casser. Le timing colle aussi avec l'envie de Houston de monter sa propre boîte IA ailleurs, sans plomber Dropbox au passage.
Voir le créateur de Dropbox passer la main, ça fait quand même un peu drôle pour ceux qui se souviennent du service à ses débuts en 2007 (et il était temps de moderniser tout ça). Dropbox est devenu une marque utile mais un peu vieillissante, prise en sandwich entre les écosystèmes des géants et les nouveaux outils IA. Le pari d'un duo Alkarmi + Torres est cohérent sur le papier, avec deux profils produit forts qui pourront refaire bouger le produit. Reste à voir si Dropbox arrivera vraiment à se réinventer, ou si ce sera juste un repositionnement marketing autour du mot IA, comme on en voit tant en ce moment.
Une transition en deux temps
Drew Houston restera co-PDG aux côtés d'Ashraf Alkarmi pendant une période transitoire, le temps que ce dernier prenne ses marques sur l'ensemble du périmètre. Une fois la passation terminée, Houston basculera dans un rôle de président exécutif et Alkarmi sera seul aux commandes. Houston a confié à CNBC qu'il ne prenait pas sa retraite (il a 43 ans, ça aurait été précoce), mais qu'il voulait se consacrer à un nouveau projet entrepreneurial autour de l'IA. Pas de société spécifique annoncée, juste l'envie de retourner sur le terrain de la construction depuis zéro.
Qui est Ashraf Alkarmi ?
Le nouveau CEO n'arrive pas de nulle part. Il a rejoint Dropbox en novembre 2024 comme General Manager du périmètre Core, donc le cœur historique du service. Avant cela, il a été Chief Product Officer chez Vimeo entre 2022 et 2024, et il a passé une grande partie de sa carrière chez Amazon avant ça. C'est donc un profil de product manager, avec une trajectoire orientée produits grand public. Dropbox renforce d'ailleurs la partie produit avec l'arrivée de Mike Torres en juillet, qui débarque de Google pour prendre le poste de Chief Product Officer. Une vraie équipe de transition se met en place autour d'Alkarmi.
Le virage IA forcé
Dropbox est tout sauf au sommet de sa forme. Le service est concurrencé de toutes parts depuis des années : iCloud d'Apple, Google Drive, OneDrive, Box pour les pros, et plus récemment toutes les solutions IA qui mangent les fichiers. La société a déjà commencé sa mue avec Dropbox Dash, un outil de recherche IA dans vos documents, mais ça ne suffit pas . Et c'est probablement pour ça que Houston s'efface : un cofondateur ne pivote pas son entreprise à 100 %, là où un nouveau CEO peut se permettre de tout casser. Le timing colle aussi avec l'envie de Houston de monter sa propre boîte IA ailleurs, sans plomber Dropbox au passage.
On en dit quoi ?
Voir le créateur de Dropbox passer la main, ça fait quand même un peu drôle pour ceux qui se souviennent du service à ses débuts en 2007 (et il était temps de moderniser tout ça). Dropbox est devenu une marque utile mais un peu vieillissante, prise en sandwich entre les écosystèmes des géants et les nouveaux outils IA. Le pari d'un duo Alkarmi + Torres est cohérent sur le papier, avec deux profils produit forts qui pourront refaire bouger le produit. Reste à voir si Dropbox arrivera vraiment à se réinventer, ou si ce sera juste un repositionnement marketing autour du mot IA, comme on en voit tant en ce moment.