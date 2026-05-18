L'Europe pourrait bientôt s'attaquer à l'odeur des voitures neuves

On en dit quoi ?



Ça semble anecdotique mais qui ne l'est pas du tout. Avec l'électrification, les habitacles deviennent de petits salons sur roues où on passe de plus en plus de temps, entre les sessions de recharge et les embouteillages quotidiens... la qualité de l'air respiré à bord devient un argument commercial. Les constructeurs qui ont anticipé le sujet, Tesla en tête mais aussi plusieurs marques chinoises, prennent une vraie longueur d'avance sur le terrain sanitaire. Pour les nostalgiques du parfum du neuf à l'ancienne, c'est sans doute la dernière génération de voitures qui en profitera pleinement.