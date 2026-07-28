Elon Musk lance X Money : paiements, carte Visa et Apple Pay arrivent dans X

X NE VEUT PLUS ÊTRE UN SIMPLE RÉSEAU SOCIAL

UNE CARTE VISA COMPATIBLE AVEC APPLE PAY

ELON MUSK VEUT FAIRE DE X UNE SUPER-APPLICATION (OUI MAIS...)

Qu’en penser ?



Avec X Money, Elon Musk rapproche un peu plus X de sa vision d’une plateforme universelle. L’intégration d’une carte Visa, d’Apple Pay et de services bancaires montre que le réseau social entend désormais concurrencer les banques en ligne autant que les applications de paiement. Reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à confier leur argent à une plateforme dont le cœur d’activité reste le réseau social, dans un contexte où les autorités américaines surveillent déjà de près cette diversification.

Depuis le rachat de Twitter,. Les comptes de dépôt sont hébergés par Cross River Bank, tandis que X Payments assure l’interface financière.: ouvrir un compte de dépôt, envoyer ou recevoir de l’argent instantanément entre utilisateurs X, sans frais. Mais aussi recevoir leur salaire par virement, payer des factures, effectuer des virements bancaires, envoyer des chèques papier et retirer des espèces gratuitement dans les distributeurs automatiques.Chaque utilisateur reçoit automatiquement une, qui peut être ajoutée à Apple Wallet afin d’être utilisée avecLa plateforme est égalementLes abonnés peuvent également commander une carte Visa métallique, personnalisable avec leur nom ou leur pseudonyme X. Cette carte peut être utilisée partout où Visa est acceptée. X promet également 3 % de cashback sur certains achats éligibles ainsi que l’absence de frais pour les paiements réalisés à l’étranger.. Les abonnés Premium+ peuvent bénéficier d’un rendement allant jusqu’à 6 % APY (Annual Percentage Yield), tandis que les abonnés Premium peuvent atteindre ce niveau sous certaines conditions, notamment via le versement régulier de leur salaire. La société indique également qu’un bonus de bienvenue de 15 dollars pourra être proposé aux nouveaux utilisateurs.Dès 2023, l’entrepreneur expliquait que tout ce qui touche à l’argent finirait par être intégré à X. L’objectif est de rapprocher progressivement le service du modèle de certaines super-applications asiatiques, où messagerie, réseau social, paiements et services financiers cohabitent dans une seule interface. L’arrivée de X Money constitue donc une étape majeure dans cette transformation.Aux États-Unis, la sénatrice Elizabeth Warren a déjà exprimé ses inquiétudes concernant les risques potentiels pour les consommateurs, la stabilité financière et la sécurité nationale liés au développement de ce nouveau service.: authentification par passkeys, possibilité de définir des limites de paiement, sécurisation des transactions par Visa et couverture des dépôts pouvant atteindre 10 millions de dollars via un programme de répartition des fonds entre plusieurs banques partenaires.