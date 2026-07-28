Elon Musk lance X Money : paiements, carte Visa et Apple Pay arrivent dans X
Par Laurence - Publié le
Le projet d’everything app d’Elon Musk franchit une nouvelle étape. Après plusieurs mois de tests sur invitation, X Money commence à être déployé plus largement aux États-Unis. Le nouveau service transforme progressivement X en plateforme financière, en intégrant paiements, compte de dépôt, carte Visa et compatibilité avec Apple Pay directement dans l’application. Pour l’instant, le service reste réservé aux abonnés Premium et Premium+ américains.
Depuis le rachat de Twitter, Elon Musk répète vouloir faire de X une application capable de regrouper la plupart des usages quotidiens. Les comptes de dépôt sont hébergés par Cross River Bank, tandis que X Payments assure l’interface financière.
Avec X Money, les utilisateurs peuvent désormais accomplir un nombre impressionnant d'opérations financières du quotidien : ouvrir un compte de dépôt, envoyer ou recevoir de l’argent instantanément entre utilisateurs X, sans frais. Mais aussi recevoir leur salaire par virement, payer des factures, effectuer des virements bancaires, envoyer des chèques papier et retirer des espèces gratuitement dans les distributeurs automatiques.
Chaque utilisateur reçoit automatiquement une carte virtuelle Visa, qui peut être ajoutée à Apple Wallet afin d’être utilisée avec Apple Pay. La plateforme est également compatible avec Google Pay.
Les abonnés peuvent également commander une carte Visa métallique, personnalisable avec leur nom ou leur pseudonyme X. Cette carte peut être utilisée partout où Visa est acceptée. X promet également 3 % de cashback sur certains achats éligibles ainsi que l’absence de frais pour les paiements réalisés à l’étranger.
X Money mise aussi sur la rémunération de l’épargne. Les abonnés Premium+ peuvent bénéficier d’un rendement allant jusqu’à 6 % APY (Annual Percentage Yield), tandis que les abonnés Premium peuvent atteindre ce niveau sous certaines conditions, notamment via le versement régulier de leur salaire. La société indique également qu’un bonus de bienvenue de 15 dollars pourra être proposé aux nouveaux utilisateurs.
Ce lancement s’inscrit dans une stratégie annoncée de longue date par Elon Musk. Dès 2023, l’entrepreneur expliquait que tout ce qui touche à l’argent finirait par être intégré à X. L’objectif est de rapprocher progressivement le service du modèle de certaines super-applications asiatiques, où messagerie, réseau social, paiements et services financiers cohabitent dans une seule interface. L’arrivée de X Money constitue donc une étape majeure dans cette transformation.
L’entrée de X dans le secteur bancaire ne fait toutefois pas l’unanimité. Aux États-Unis, la sénatrice Elizabeth Warren a déjà exprimé ses inquiétudes concernant les risques potentiels pour les consommateurs, la stabilité financière et la sécurité nationale liés au développement de ce nouveau service.
X met de son côté en avant plusieurs mécanismes de protection : authentification par passkeys, possibilité de définir des limites de paiement, sécurisation des transactions par Visa et couverture des dépôts pouvant atteindre 10 millions de dollars via un programme de répartition des fonds entre plusieurs banques partenaires. La société rappelle toutefois que X Payments n’est pas une banque (même si cela y ressemble) et que cette protection dépend des établissements bancaires participants.
Avec X Money, Elon Musk rapproche un peu plus X de sa vision d’une plateforme universelle. L’intégration d’une carte Visa, d’Apple Pay et de services bancaires montre que le réseau social entend désormais concurrencer les banques en ligne autant que les applications de paiement. Reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à confier leur argent à une plateforme dont le cœur d’activité reste le réseau social, dans un contexte où les autorités américaines surveillent déjà de près cette diversification.
X NE VEUT PLUS ÊTRE UN SIMPLE RÉSEAU SOCIAL
Depuis le rachat de Twitter, Elon Musk répète vouloir faire de X une application capable de regrouper la plupart des usages quotidiens. Les comptes de dépôt sont hébergés par Cross River Bank, tandis que X Payments assure l’interface financière.
Avec X Money, les utilisateurs peuvent désormais accomplir un nombre impressionnant d'opérations financières du quotidien : ouvrir un compte de dépôt, envoyer ou recevoir de l’argent instantanément entre utilisateurs X, sans frais. Mais aussi recevoir leur salaire par virement, payer des factures, effectuer des virements bancaires, envoyer des chèques papier et retirer des espèces gratuitement dans les distributeurs automatiques.
UNE CARTE VISA COMPATIBLE AVEC APPLE PAY
Chaque utilisateur reçoit automatiquement une carte virtuelle Visa, qui peut être ajoutée à Apple Wallet afin d’être utilisée avec Apple Pay. La plateforme est également compatible avec Google Pay.
Les abonnés peuvent également commander une carte Visa métallique, personnalisable avec leur nom ou leur pseudonyme X. Cette carte peut être utilisée partout où Visa est acceptée. X promet également 3 % de cashback sur certains achats éligibles ainsi que l’absence de frais pour les paiements réalisés à l’étranger.
X Money mise aussi sur la rémunération de l’épargne. Les abonnés Premium+ peuvent bénéficier d’un rendement allant jusqu’à 6 % APY (Annual Percentage Yield), tandis que les abonnés Premium peuvent atteindre ce niveau sous certaines conditions, notamment via le versement régulier de leur salaire. La société indique également qu’un bonus de bienvenue de 15 dollars pourra être proposé aux nouveaux utilisateurs.
ELON MUSK VEUT FAIRE DE X UNE SUPER-APPLICATION (OUI MAIS...)
Ce lancement s’inscrit dans une stratégie annoncée de longue date par Elon Musk. Dès 2023, l’entrepreneur expliquait que tout ce qui touche à l’argent finirait par être intégré à X. L’objectif est de rapprocher progressivement le service du modèle de certaines super-applications asiatiques, où messagerie, réseau social, paiements et services financiers cohabitent dans une seule interface. L’arrivée de X Money constitue donc une étape majeure dans cette transformation.
L’entrée de X dans le secteur bancaire ne fait toutefois pas l’unanimité. Aux États-Unis, la sénatrice Elizabeth Warren a déjà exprimé ses inquiétudes concernant les risques potentiels pour les consommateurs, la stabilité financière et la sécurité nationale liés au développement de ce nouveau service.
X met de son côté en avant plusieurs mécanismes de protection : authentification par passkeys, possibilité de définir des limites de paiement, sécurisation des transactions par Visa et couverture des dépôts pouvant atteindre 10 millions de dollars via un programme de répartition des fonds entre plusieurs banques partenaires. La société rappelle toutefois que X Payments n’est pas une banque (même si cela y ressemble) et que cette protection dépend des établissements bancaires participants.
Qu’en penser ?
Avec X Money, Elon Musk rapproche un peu plus X de sa vision d’une plateforme universelle. L’intégration d’une carte Visa, d’Apple Pay et de services bancaires montre que le réseau social entend désormais concurrencer les banques en ligne autant que les applications de paiement. Reste à savoir si les utilisateurs seront prêts à confier leur argent à une plateforme dont le cœur d’activité reste le réseau social, dans un contexte où les autorités américaines surveillent déjà de près cette diversification.