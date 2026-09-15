Elon Musk abandonne sa plainte contre Apple… mais pas contre OpenAI
Par Laurence - Publié le
La bataille judiciaire entre Elon Musk et Apple s’arrête finalement là. X et SpaceXAI ont décidé d’abandonner leurs accusations contre la firme de Cupertino dans le procès antitrust qui l’opposait également à OpenAI. Ce dernier reste en revanche dans le viseur des sociétés de Mister Musk.
Le dossier avait fait beaucoup de bruit l’année dernière. X Corp et SpaceXAI accusaient Apple et OpenAI d’avoir mis en place un accord destiné à verrouiller le marché des assistants basés sur l’intelligence artificielle.
Ce lundi 14 septembre, les sociétés d’Elon Musk ont finalement demandé à la justice américaine d’abandonner leurs poursuites contre Apple. Le document déposé devant le tribunal ne précise toutefois pas les raisons de ce retrait et ne permet pas de savoir si un accord amiable a été conclu entre les différentes parties. Apple n’a donc pas nécessairement obtenu une victoire judiciaire sur le fond : les accusations disparaissent simplement à la demande des plaignants.
À l’origine de cette bataille se trouvait l’intégration de ChatGPT au sein d’Apple Intelligence. X et SpaceXAI estimaient que le partenariat entre Apple et OpenAI empêchait les autres acteurs du marché — et notamment Grok — de bénéficier des mêmes possibilités sur l’iPhone. Selon le demandeur, les deux entreprises auraient ainsi cherché à protéger leurs positions respectives sur les marchés des smartphones et des chatbots d’IA générative. Ce qu'Apple et OpenAI ont toujours contesté.
La Pomme avait notamment fait valoir que son accord avec OpenAI n’était pas exclusif. Cet argument prend d’ailleurs une nouvelle dimension avec iOS 27 et macOS 27 Golden Gate : en effet, des frameworks privés montrent qu’Apple a techniquement conçu la nouvelle architecture de Siri pour pouvoir fonctionner avec plusieurs fournisseurs de modèles d’IA.
Le dossier avait néanmoins franchi une première étape importante : un juge avait précédemment autorisé l’affaire à se poursuivre, offrant alors une première victoire procédurale aux sociétés d’Elon Musk.
Si Apple peut désormais sortir de cette bataille, le procès n’est pas terminé pour OpenAI. X et SpaceXAI ont indiqué qu’ils comptaient poursuivre leurs accusations contre le créateur de ChatGPT.
Les relations entre Elon Musk et OpenAI restent particulièrement conflictuelles. Cofondateur de l’organisation en 2015, le patron de Tesla et SpaceX multiplie depuis plusieurs années les attaques contre la société dirigée par Sam Altman.
OpenAI avait d’ailleurs accusé Musk, dans ce même dossier, de mener une véritable campagne judiciaire à son encontre. En mai dernier, l’entreprise avait déjà remporté une autre procédure engagée par Musk, qui lui reprochait de s’être éloignée de sa mission initiale consistant à développer une intelligence artificielle au bénéfice de l’humanité plutôt qu’à des fins commerciales.
Ce retrait permet surtout à Apple de se débarrasser d’un dossier antitrust potentiellement encombrant, sans que l’on sache pour le moment ce qui a poussé Elon Musk à abandonner ses accusations contre Cupertino. L’absence d’explication dans le document judiciaire laisse notamment ouverte la possibilité d’un accord entre les parties, mais rien ne permet à ce stade de l’affirmer.
L’affaire reste en revanche loin d’être terminée pour OpenAI. Et avec Grok, ChatGPT et bientôt potentiellement d’autres modèles capables de s’intégrer beaucoup plus profondément à Siri, la question de l’accès des IA concurrentes à l’écosystème Apple devrait continuer à alimenter les débats.
X ET SPACEXAI RETIRENT LEURS ACCUSATIONS CONTRE APPLE
Le dossier avait fait beaucoup de bruit l’année dernière. X Corp et SpaceXAI accusaient Apple et OpenAI d’avoir mis en place un accord destiné à verrouiller le marché des assistants basés sur l’intelligence artificielle.
Ce lundi 14 septembre, les sociétés d’Elon Musk ont finalement demandé à la justice américaine d’abandonner leurs poursuites contre Apple. Le document déposé devant le tribunal ne précise toutefois pas les raisons de ce retrait et ne permet pas de savoir si un accord amiable a été conclu entre les différentes parties. Apple n’a donc pas nécessairement obtenu une victoire judiciaire sur le fond : les accusations disparaissent simplement à la demande des plaignants.
CHATGPT AU CŒUR DU CONFLIT
À l’origine de cette bataille se trouvait l’intégration de ChatGPT au sein d’Apple Intelligence. X et SpaceXAI estimaient que le partenariat entre Apple et OpenAI empêchait les autres acteurs du marché — et notamment Grok — de bénéficier des mêmes possibilités sur l’iPhone. Selon le demandeur, les deux entreprises auraient ainsi cherché à protéger leurs positions respectives sur les marchés des smartphones et des chatbots d’IA générative. Ce qu'Apple et OpenAI ont toujours contesté.
La Pomme avait notamment fait valoir que son accord avec OpenAI n’était pas exclusif. Cet argument prend d’ailleurs une nouvelle dimension avec iOS 27 et macOS 27 Golden Gate : en effet, des frameworks privés montrent qu’Apple a techniquement conçu la nouvelle architecture de Siri pour pouvoir fonctionner avec plusieurs fournisseurs de modèles d’IA.
Le dossier avait néanmoins franchi une première étape importante : un juge avait précédemment autorisé l’affaire à se poursuivre, offrant alors une première victoire procédurale aux sociétés d’Elon Musk.
OPENAI RESTE DANS LE VISEUR D’ELON MUSK
Si Apple peut désormais sortir de cette bataille, le procès n’est pas terminé pour OpenAI. X et SpaceXAI ont indiqué qu’ils comptaient poursuivre leurs accusations contre le créateur de ChatGPT.
Les relations entre Elon Musk et OpenAI restent particulièrement conflictuelles. Cofondateur de l’organisation en 2015, le patron de Tesla et SpaceX multiplie depuis plusieurs années les attaques contre la société dirigée par Sam Altman.
OpenAI avait d’ailleurs accusé Musk, dans ce même dossier, de mener une véritable campagne judiciaire à son encontre. En mai dernier, l’entreprise avait déjà remporté une autre procédure engagée par Musk, qui lui reprochait de s’être éloignée de sa mission initiale consistant à développer une intelligence artificielle au bénéfice de l’humanité plutôt qu’à des fins commerciales.
QU’EN PENSER ?
Ce retrait permet surtout à Apple de se débarrasser d’un dossier antitrust potentiellement encombrant, sans que l’on sache pour le moment ce qui a poussé Elon Musk à abandonner ses accusations contre Cupertino. L’absence d’explication dans le document judiciaire laisse notamment ouverte la possibilité d’un accord entre les parties, mais rien ne permet à ce stade de l’affirmer.
L’affaire reste en revanche loin d’être terminée pour OpenAI. Et avec Grok, ChatGPT et bientôt potentiellement d’autres modèles capables de s’intégrer beaucoup plus profondément à Siri, la question de l’accès des IA concurrentes à l’écosystème Apple devrait continuer à alimenter les débats.