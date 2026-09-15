Elon Musk abandonne sa plainte contre Apple… mais pas contre OpenAI

QU’EN PENSER ?



Ce retrait permet surtout à Apple de se débarrasser d’un dossier antitrust potentiellement encombrant, sans que l’on sache pour le moment ce qui a poussé Elon Musk à abandonner ses accusations contre Cupertino. L’absence d’explication dans le document judiciaire laisse notamment ouverte la possibilité d’un accord entre les parties, mais rien ne permet à ce stade de l’affirmer.



L’affaire reste en revanche loin d’être terminée pour OpenAI. Et avec Grok, ChatGPT et bientôt potentiellement d’autres modèles capables de s’intégrer beaucoup plus profondément à Siri, la question de l’accès des IA concurrentes à l’écosystème Apple devrait continuer à alimenter les débats.