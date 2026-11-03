Pixel Watch vidées en une demi-journée : Google corrige

On en dit quoi ?



Moins d'une semaine entre la reconnaissance publique et le correctif, c'est plutôt réactif, on ne va pas bouder. Par contre, les propriétaires aimeraient savoir quelle application a vidé leur montre pendant des jours, et surtout si ça peut recommencer. C'est quand même la deuxième fois en un peu plus de deux ans que l'autonomie des Pixel Watch dévisse après une mise à jour, et pour un objet censé suivre votre sommeil, une montre qu'il faut recharger à midi ne sert plus à grand chose. En attendant, filez dans le Play Store de votre montre, la manipulation prend deux minutes.