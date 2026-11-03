Pixel Watch vidées en une demi-journée : Google corrige
Par Vincent Lautier - Publié le
Des Pixel Watch qui tenaient quelques heures et qui se retrouvent à plat avant le dîner, voilà ce que vivaient pas mal d'utilisateurs depuis fin octobre. Google déploie son correctif, et tout le monde devrait l'avoir d'ici deux jours. Pas besoin d'attendre une mise à jour système, tout se passe dans le Play Store de la montre.
Les premiers signalements sont arrivés fin octobre sur Reddit, où les fils de discussion se sont multipliés en quelques jours. Des Pixel Watch 2, 3, 4 et 5 qui tenaient entre 24 et 48 heures sur une charge se vidaient d'un coup en moins de 12 heures, sans changement d'usage. Certains propriétaires ont mesuré une perte d'environ 20 % de batterie toutes les quatre heures alors que la montre restait posée sur un meuble, écran always-on coupé. Les bidouilles habituelles n'ont pas donné grand chose. Le redémarrage n'a pas convaincu grand monde, et la réinitialisation d'usine réglait le problème à condition de ne pas restaurer de sauvegarde.
Google a reconnu le problème le 29 octobre, par un message de son compte PixelCommunity sur Reddit qui évoquait un petit nombre d'utilisateurs touchés, une formule prudente vu le volume de plaintes. Le correctif se déploie depuis quelques jours et la firme promet que tout le monde l'aura sous 48 heures. Il ne s'agit pas d'une mise à jour de Wear OS mais d'une simple mise à jour d'application. Pour la récupérer sans attendre, appuyez sur la couronne de votre montre, ouvrez le Play Store, puis Gérer les applications et Tout mettre à jour. Un redémarrage derrière ne fait pas de mal. Le déploiement est échelonné, du coup la mise à jour peut mettre quelques heures à apparaître chez vous.
La firme n'a donné aucune explication sur l'origine de la panne. Le format du correctif parle à sa place, puisqu'une mise à jour d'application qui règle le problème laisse plutôt penser à une application ou un service d'arrière-plan défaillant qu'à un défaut matériel. Des Pixel Watch 4 et 5 toutes récentes étaient touchées au même titre que des modèles de 2023. L'histoire s'est déjà produite. En juin 2024, une mise à jour de sécurité avait plombé l'autonomie des Pixel Watch de l'époque, avant d'être corrigée.
Moins d'une semaine entre la reconnaissance publique et le correctif, c'est plutôt réactif, on ne va pas bouder. Par contre, les propriétaires aimeraient savoir quelle application a vidé leur montre pendant des jours, et surtout si ça peut recommencer. C'est quand même la deuxième fois en un peu plus de deux ans que l'autonomie des Pixel Watch dévisse après une mise à jour, et pour un objet censé suivre votre sommeil, une montre qu'il faut recharger à midi ne sert plus à grand chose. En attendant, filez dans le Play Store de votre montre, la manipulation prend deux minutes.
Des montres vidées en une demi-journée
Les premiers signalements sont arrivés fin octobre sur Reddit, où les fils de discussion se sont multipliés en quelques jours. Des Pixel Watch 2, 3, 4 et 5 qui tenaient entre 24 et 48 heures sur une charge se vidaient d'un coup en moins de 12 heures, sans changement d'usage. Certains propriétaires ont mesuré une perte d'environ 20 % de batterie toutes les quatre heures alors que la montre restait posée sur un meuble, écran always-on coupé. Les bidouilles habituelles n'ont pas donné grand chose. Le redémarrage n'a pas convaincu grand monde, et la réinitialisation d'usine réglait le problème à condition de ne pas restaurer de sauvegarde.
C'est le Play Store qui répare tout
Google a reconnu le problème le 29 octobre, par un message de son compte PixelCommunity sur Reddit qui évoquait un petit nombre d'utilisateurs touchés, une formule prudente vu le volume de plaintes. Le correctif se déploie depuis quelques jours et la firme promet que tout le monde l'aura sous 48 heures. Il ne s'agit pas d'une mise à jour de Wear OS mais d'une simple mise à jour d'application. Pour la récupérer sans attendre, appuyez sur la couronne de votre montre, ouvrez le Play Store, puis Gérer les applications et Tout mettre à jour. Un redémarrage derrière ne fait pas de mal. Le déploiement est échelonné, du coup la mise à jour peut mettre quelques heures à apparaître chez vous.
Google ne dit pas ce qui a cassé
La firme n'a donné aucune explication sur l'origine de la panne. Le format du correctif parle à sa place, puisqu'une mise à jour d'application qui règle le problème laisse plutôt penser à une application ou un service d'arrière-plan défaillant qu'à un défaut matériel. Des Pixel Watch 4 et 5 toutes récentes étaient touchées au même titre que des modèles de 2023. L'histoire s'est déjà produite. En juin 2024, une mise à jour de sécurité avait plombé l'autonomie des Pixel Watch de l'époque, avant d'être corrigée.
On en dit quoi ?
Moins d'une semaine entre la reconnaissance publique et le correctif, c'est plutôt réactif, on ne va pas bouder. Par contre, les propriétaires aimeraient savoir quelle application a vidé leur montre pendant des jours, et surtout si ça peut recommencer. C'est quand même la deuxième fois en un peu plus de deux ans que l'autonomie des Pixel Watch dévisse après une mise à jour, et pour un objet censé suivre votre sommeil, une montre qu'il faut recharger à midi ne sert plus à grand chose. En attendant, filez dans le Play Store de votre montre, la manipulation prend deux minutes.