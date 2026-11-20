Musk se trouve « assez idiot » d'avoir dépensé 474 millions pour le camp Trump
Par Vincent Lautier - Publié le
Invité à distance du sommet DealBook du New York Times, Elon Musk est revenu pour la première fois sur la déroute des républicains aux élections de mi-mandat américaines. Le patron de Tesla et SpaceX y a englouti 474 millions de dollars, un record absolu, pour un résultat nul. Un regret à prendre avec de grosses pincettes.
Mercredi 18 novembre, devant la conférence DealBook, Musk a lâché qu'il se sentait
Le cas le plus douloureux reste celui de Ken Paxton, son candidat au Sénat au Texas, soutenu à hauteur d'environ 212 millions de dollars et balayé par le démocrate James Talarico, 37 ans. Cette somme s'ajoute aux quelque 290 millions déjà versés en 2024 pour ramener Donald Trump à la Maison Blanche, un investissement qui lui avait valu la direction du DOGE, ce ministère de l'efficacité gouvernementale quitté au bout de quelques mois dans un fracas mémorable, entre menace de créer son propre parti et message accusateur sur les dossiers Epstein, supprimé puis suivi d'excuses. Les deux hommes se sont rabibochés depuis, et Musk a continué de financer les candidats adoubés par Trump, y compris pendant la brouille.
Devant DealBook, le patron de X a surtout passé l'entretien à retoucher son image. Il se dit
Une autocritique publique, chez Musk, ça ne court pas les rues, et rien que pour ça l'entretien valait le détour. Le calendrier gêne quand même. Cette soudaine modération tombe deux semaines après la défaite, au moment où Tesla essaye de faire revenir des clients que deux ans d'activisme politique ont fait fuir, et elle vient d'un homme qui signait encore des chèques aux comités républicains en pleine brouille avec Trump. Bref, tant que le carnet de chèques reste ouvert, cette conversion au centrisme ressemble surtout à de la communication.
Si l'influence d'Elon Musk dans l'industrie vous intéresse, lisez aussi notre article sur Jensen Huang, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien manquer.
Un record historique pour rien
Mercredi 18 novembre, devant la conférence DealBook, Musk a lâché qu'il se sentait
assez idiot d'avoir dépensé autant d'argent sans voir grand-chose en retour, avant de se rattraper dans la même phrase d'un
ou alors ça aurait été bien pire sans. D'après l'analyse des données électorales publiée par le New York Times début novembre, le milliardaire a versé 474 millions de dollars aux organisations républicaines sur ce cycle, plus qu'aucun autre non-candidat dans toute l'histoire politique américaine. Son objectif était de garder au moins la Chambre ou le Sénat côté républicain,
ce qui a raté, d'ailleurs, selon ses propres mots. Les démocrates ont emporté les deux le 3 novembre.
Le Texas, un gouffre à 212 millions
Le cas le plus douloureux reste celui de Ken Paxton, son candidat au Sénat au Texas, soutenu à hauteur d'environ 212 millions de dollars et balayé par le démocrate James Talarico, 37 ans. Cette somme s'ajoute aux quelque 290 millions déjà versés en 2024 pour ramener Donald Trump à la Maison Blanche, un investissement qui lui avait valu la direction du DOGE, ce ministère de l'efficacité gouvernementale quitté au bout de quelques mois dans un fracas mémorable, entre menace de créer son propre parti et message accusateur sur les dossiers Epstein, supprimé puis suivi d'excuses. Les deux hommes se sont rabibochés depuis, et Musk a continué de financer les candidats adoubés par Trump, y compris pendant la brouille.
Un Musk soudain très modéré
Devant DealBook, le patron de X a surtout passé l'entretien à retoucher son image. Il se dit
pas certain de savoir ce que MAGA veut dire, refuse toute
adhésion aveugleau parti républicain, voit
du positif et du négatif dans les deux partiset jure que
les élections américaines ne sont pas qu'une question d'argent. Il assure aussi ne pas s'être beaucoup impliqué personnellement dans la campagne, trop occupé par SpaceX et Tesla.
Si je pouvais revenir en arrière, je dépenserais moins, a-t-il conclu. Rien, par contre, sur ses intentions pour 2028.
On en dit quoi ?
Une autocritique publique, chez Musk, ça ne court pas les rues, et rien que pour ça l'entretien valait le détour. Le calendrier gêne quand même. Cette soudaine modération tombe deux semaines après la défaite, au moment où Tesla essaye de faire revenir des clients que deux ans d'activisme politique ont fait fuir, et elle vient d'un homme qui signait encore des chèques aux comités républicains en pleine brouille avec Trump. Bref, tant que le carnet de chèques reste ouvert, cette conversion au centrisme ressemble surtout à de la communication.
Si l'influence d'Elon Musk dans l'industrie vous intéresse, lisez aussi notre article sur Jensen Huang, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien manquer.