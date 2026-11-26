RAM : Samsung aurait déjà réservé presque toute sa production jusqu'en... 2029
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung aurait déjà engagé l'essentiel de ses capacités de production mémoire pour les trois prochaines années, alors que certains clients cherchent à sécuriser leurs livraisons jusqu'en 2031. La demande des centres de données IA complique toujours l'approvisionnement des fabricants de PC et de smartphones, avec peu de raisons d'espérer une détente rapide sur la RAM.
La majeure partie de la production prévue entre 2027 et 2029 serait réservée, selon une enquête d'Economy Tribune qui cite des sources industrielles anonymes. Des clients réclameraient même des volumes supplémentaires et des engagements jusqu'en 2031, mais Samsung n'a pas confirmé publiquement que toute cette période était vendue. Le quotidien rappelle que le fabricant avait annoncé, lors de ses résultats du 29 octobre, des contrats pluriannuels avec dix grands clients et des négociations avec dix autres. Pour les acheteurs qui ont réservé leur part, les puces continueront donc d'être livrées, alors que ceux qui cherchent encore un fournisseur auraient beaucoup moins de choix.
Samsung explique lui-même, dans ses résultats trimestriels, que la demande liée à l'IA devrait dépasser encore plus largement l'offre de l'industrie en 2027. Le groupe privilégie la mémoire HBM des accélérateurs d'IA et les produits pour serveurs, et la hausse des prix a déjà touché toutes les applications. La HBM consomme plus de capacité de fabrication que la DRAM classique, ce qui limite la place disponible pour produire la mémoire de nos ordinateurs. Selon les interlocuteurs d'Economy Tribune, les principaux fabricants ne satisferaient que 60 à 70 % des besoins actuels de leurs clients. Acheter longtemps à l'avance devient du coup une façon d'éviter de manquer de composants.
La mémoire qui conserve vos fichiers pourrait suivre une autre évolution que celle utilisée par vos applications. TrendForce prévoit une baisse de 0 à 5 % des prix contractuels de la NAND au premier trimestre 2027, car les fournisseurs de cloud chinois réduisent leurs commandes de SSD et la production devrait augmenter. Ces coupes dépasseraient même les commandes supplémentaires venues d'Amérique du Nord. Attention par contre, il s'agit d'une prévision sur les contrats entre industriels, qui ne garantit pas une baisse immédiate en magasin. Pour les Mac comme pour les PC, on peut donc craindre une mémoire vive toujours chère sans conclure que tous les composants vont augmenter au même rythme.
On comprend que les fabricants veuillent sécuriser leurs ventes et que leurs clients cherchent à éviter les ruptures, mais cette course aux réservations laisserait bien peu de marge aux marques qui n'ont pas les moyens de s'engager plusieurs années à l'avance. Pour l'acheteur d'un ordinateur, c'est assez agaçant de voir autant d'investissements servir l'IA quand ajouter de la RAM reste une dépense aussi lourde. Une amélioration du stockage serait bienvenue, mais elle ne réglerait pas le problème de la mémoire vive.
Si la pénurie de mémoire vous préoccupe, lisez cet article sur la pénurie de RAM jusqu'en 2028, qui fera encore grimper la note sur Mac comme sur PC, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Des contrats jusqu'en 2029
La majeure partie de la production prévue entre 2027 et 2029 serait réservée, selon une enquête d'Economy Tribune qui cite des sources industrielles anonymes. Des clients réclameraient même des volumes supplémentaires et des engagements jusqu'en 2031, mais Samsung n'a pas confirmé publiquement que toute cette période était vendue. Le quotidien rappelle que le fabricant avait annoncé, lors de ses résultats du 29 octobre, des contrats pluriannuels avec dix grands clients et des négociations avec dix autres. Pour les acheteurs qui ont réservé leur part, les puces continueront donc d'être livrées, alors que ceux qui cherchent encore un fournisseur auraient beaucoup moins de choix.
L'IA passe devant
Samsung explique lui-même, dans ses résultats trimestriels, que la demande liée à l'IA devrait dépasser encore plus largement l'offre de l'industrie en 2027. Le groupe privilégie la mémoire HBM des accélérateurs d'IA et les produits pour serveurs, et la hausse des prix a déjà touché toutes les applications. La HBM consomme plus de capacité de fabrication que la DRAM classique, ce qui limite la place disponible pour produire la mémoire de nos ordinateurs. Selon les interlocuteurs d'Economy Tribune, les principaux fabricants ne satisferaient que 60 à 70 % des besoins actuels de leurs clients. Acheter longtemps à l'avance devient du coup une façon d'éviter de manquer de composants.
Les SSD à part
La mémoire qui conserve vos fichiers pourrait suivre une autre évolution que celle utilisée par vos applications. TrendForce prévoit une baisse de 0 à 5 % des prix contractuels de la NAND au premier trimestre 2027, car les fournisseurs de cloud chinois réduisent leurs commandes de SSD et la production devrait augmenter. Ces coupes dépasseraient même les commandes supplémentaires venues d'Amérique du Nord. Attention par contre, il s'agit d'une prévision sur les contrats entre industriels, qui ne garantit pas une baisse immédiate en magasin. Pour les Mac comme pour les PC, on peut donc craindre une mémoire vive toujours chère sans conclure que tous les composants vont augmenter au même rythme.
On en dit quoi ?
On comprend que les fabricants veuillent sécuriser leurs ventes et que leurs clients cherchent à éviter les ruptures, mais cette course aux réservations laisserait bien peu de marge aux marques qui n'ont pas les moyens de s'engager plusieurs années à l'avance. Pour l'acheteur d'un ordinateur, c'est assez agaçant de voir autant d'investissements servir l'IA quand ajouter de la RAM reste une dépense aussi lourde. Une amélioration du stockage serait bienvenue, mais elle ne réglerait pas le problème de la mémoire vive.
Si la pénurie de mémoire vous préoccupe, lisez cet article sur la pénurie de RAM jusqu'en 2028, qui fera encore grimper la note sur Mac comme sur PC, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.