TV+ réussira-t-elle à imposer ses programmes sportifs ?

à venir sur le service de streaming. Comme le pressentaient les dernières rumeurs (qui se sont révélées des plus fiables encore une fois), celui-ci devrait commencer par le, une discipline très en vogue outre-Atlantique, mais peu en Europe...sera d’ailleurs déployé -sans supplément de prix- sur une. D'autres contrées devraient en bénéficier un peu plus tard. A noter que les utilisateurs américains et canadiens pourront accéder à d'autres émissions gravitant autour des rencontres mais également à du. Si limitée soit-elle, cette programmation pose les bases du futur sportif de la firme :Ce dernier semble suivre les pas de ses concurrents, comme Amazon Prime Vidéo.Apparemment, Peacock et Peacock Premium n'auraient pas été en mesure de gagner du terrain tandis qu' AppleTV+ a pris une belle ampleur après une première période de baisse. Le service de Cupertino serait d'ailleurs sur le point de dépasser HBO Max dans le monde, et ce, même avec le lancement de ce dernier en Europe.Rappelons au passage que, afin de se faire une petite soirée TV à l'ancienne, d'avoir une vue globale sur les contenus disponibles ou de chercher -non pas service par service- rapidement ce que l'on pourrait voir.