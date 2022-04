Foot US : Apple aurait versé 2,5 milliards de dollars pour les droits de diffusion de la NFL

Après avoir récupéré le marché du baseball avec le(pour environ 85 millions de dollars par an), il semblerait qu'Apple ne se soit pas arrêtée en si bon chemin. En effet, elle aurait également récupéré Pour le moment, l'affaire serait effectivement conclue mais pas encore officiellement confirmée à la demande d'Apple. Jusqu’à présent, le précédent détenteur du contrat, DirectTV, proposait des forfaits allant de 290 $ à 400 $ par saison, mais ce contrat prendra fin à la clôture de la prochaine saison 2022-2023, et ne devrait pas être renouvelé. Si ce dernier payait en moyenne 1,5 milliard de dollars par an pour les droits,Avec lequi se déroulent le dimanche soir (à partir de 19:00 en France) à partir du mois de septembre 2023. L’annonce pourrait être faite lors de la WWDC, ou d’un éventuelprintanier. La dernière question est bien évidemment de savoir si la firme pourrait s'intéresser à d'autres sports plus en vogue en Europe, comme le football, le rugby, le cyclisme, le tennis, la Formule 1, voire l'